187 246 проваджень за борги по аліментах нарахували в Україні станом на початок серпня цього року, повідомив Опендатабот.

Скільки проваджень щодо боржників по аліментах зафіксували за 2024 рік

За час повномасштабної війни Реєстр поповнився на 23 376 проваджень, а від початку року на боржників по аліментах відкрили майже 3 тис. проваджень.

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91% боржників – чоловіки, водночас на жінок припали лише 9% усіх заборгованостей по аліментах.

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Найбільше заборгували українці віком від 25 до 45 років, тобто 71,7%.

Де в Україні найбільше боржників по аліментах

З 2021 року Дніпропетровщина посідає перше місце за кількістю таких проваджень.

Наразі саме там відкрито найбільше боргів: 20 303 або ж 11% від загальної кількості. Однак з 2024 року в регіоні відкрили лише 313 проваджень через несплату аліментів.

Харківщина має 11 139 або ж 6% від загальної кількості. У порівнянні з 2021 роком несплат аліментів у регіоні поменшало майже вдівічі, тобто на 44%.

Різко поменшало боргів у порівнянні з 2021 роком у прифронтових областях: на 79% – на Донеччині, на 92% – на Херсонщині та на 95% – на Луганщині.