Своєю чергою губернатор Волгограда Андрій Бочаров заявив, що через падіння БпЛА виникла пожежа на території об'єкту Міністерства оборони Росії, і що пожежно-рятувальні служби розпочали ліквідацію наслідків займання.

Внаслідок атаки сталося займання на військовому аеродромі "Маринівка" в селищі Октябрський.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Згідно з даними АSTRА, перші повідомлення від жителів Калача-на-Дону в Калачевському районі почали з’являтися в мережі близько четвертої ранку.

У ніч проти 22 серпня безпілотники налетіли на аеродром Маринівка у Волгоградській області Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Згодом надійшло повідомлення про те, що аеропорт Волгограда тимчасово не приймає та не відправляє літаки після атаки БПЛА на військовий об'єкт в області.

Президент України Володимир Зеленський розповів останні новини про наступ ЗСУ в Курській області

Більше по темі

Згідно з даними АSTRА, на аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС та ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 677 бригади ВКО.

Зокрема, 13 збили над територією Волгоградської області, 7 – над Ростовською, 4 – над Бєлгородською, 2 – над Воронезькою і по одному – над Брянською та Курською областями.

Водночас у російському міноборони заявили, що ППО ліквідувала 28 дронів над територією РФ за ніч.

СБУ та ГУР атакували військовий аеродром, НПЗ та електропідстанцію в Росії

9 липня джерело Kyiv Post повідомило, що українські безпілотники атакували військовий аеродром Ахтубінськ в Астраханській області, електропідстанцію 500 кВ у Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Російський новинний Телеграм-канал ASTRA публікував відео пожежі на нафтобазі та електропідстанції у Волгоградській області та коментар місцевої влади, у якому підтвердили атаку.

За словами місцевого губернатора Бочакова, було атаковано два об'єкти: нафтобазу та електропідстанцію. Сили ППО нібито відбили атаку, внаслідок якої падіння уламків спричинили займання на двох об'єктах.