Угорщина видаватиме національні карти росіянам і білорусам згідно з нормативною базою Європейського Союзу, повідомили в листі міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера на адресу єврокомісара Ілви Йоханссон.

Як Угорщина відповіла Єврокомісії щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів

"Угорщина застосовуватиме однакову міграційну й безпекову перевірку як для тих, хто подаватиме заявку на отримання національної карти, так і у випадках з іншими дозволами на проживання", – зауважили в листі.

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Національну карту видаватимуть відповідно до нормативної бази Євросоюзу і з урахуванням можливих безпекових ризиків.

"У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Єврокомісія досі не заперечувала, не змінилися", – пояснили в листі.

Національні карти для росіян і білорусів – що відомо

До 19 серпня Єврокомісія очікувала від Угорщини відповіді на низку запитань щодо можливої загрози безпеці ЄС через рішення Будапешта спростити умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

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Водночас Роскомнадзор заблокував доступ до сайту російського новинного медіа АSTRА.

Напередодні євродепутати звернулися до Європейської комісії із закликом запровадити обмежувальні заходи проти Угорщини. Причиною стало рішення Будапешта спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

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Уряд Угорщини додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта", що спрощує умови в'їзду до країни. Ця карта видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

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