Як Угорщина відповіла Єврокомісії щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів

Угорщина видаватиме національні карти росіянам і білорусам згідно з нормативною базою Європейського Союзу, повідомили в листі міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера на адресу єврокомісара Ілви Йоханссон.

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"Угорщина застосовуватиме однакову міграційну й безпекову перевірку як для тих, хто подаватиме заявку на отримання національної карти, так і у випадках з іншими дозволами на проживання", – зауважили в листі.

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Національну карту видаватимуть відповідно до нормативної бази Євросоюзу і з урахуванням можливих безпекових ризиків.

"У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Єврокомісія досі не заперечувала, не змінилися", – пояснили в листі.