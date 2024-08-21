Як Угорщина відповіла Єврокомісії щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів

Угорщина видаватиме національні карти росіянам і білорусам згідно з нормативною базою Європейського Союзу, повідомили в листі міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера на адресу єврокомісара Ілви Йоханссон.
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"Угорщина застосовуватиме однакову міграційну й безпекову перевірку як для тих, хто подаватиме заявку на отримання національної карти, так і у випадках з іншими дозволами на проживання", – зауважили в листі.
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Національну карту видаватимуть відповідно до нормативної бази Євросоюзу і з урахуванням можливих безпекових ризиків.
"У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Єврокомісія досі не заперечувала, не змінилися", – пояснили в листі.
In a letter sent by minister of interior @YlvaJohansson was informed: the same migration and security screenings as for other residence permits are carried out when the application for the National Card of Russian and Belarus citizens is evaluated. 1/3 pic.twitter.com/IFDk8onX7y— Bóka János (@JanosBoka_HU) August 21, 2024
Національні карти для росіян і білорусів – що відомо
До 19 серпня Єврокомісія очікувала від Угорщини відповіді на низку запитань щодо можливої загрози безпеці ЄС через рішення Будапешта спростити умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі.
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Напередодні євродепутати звернулися до Європейської комісії із закликом запровадити обмежувальні заходи проти Угорщини. Причиною стало рішення Будапешта спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі.
Уряд Угорщини додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта", що спрощує умови в'їзду до країни. Ця карта видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.