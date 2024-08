Кінець серпня — це завжди святковий настрій, адже по всій країні великі фестивалі відкривають свої локації, щоб всі охочі могли насолодитися шоу до Дня Незалежності України. Виступи відомих виконавців та музикантів чекатимуть на відвідувачів концертів у цей день. Гарно провести час та відчути атмосферу єднання можна буде на безлічі подій — а на яких саме, зараз розповімо!

Виставка "Війна: зворотна перспектива"

Під монументом "Батьківщина-Мати" розмістять понад 150 витворів мистецтва, на які вплинули найтрагічніші періоди в історії України. Загалом роботи займуть площу у майже 2000 квадратних метрів та відобразять творчість 41 митця та мисткині з усієї країни: Марії Примаченко, Олександра Ройтбурда, Георгія Сенченка та Арсена Савадова, Антона Логова, Романа Мініна, Назара Білика, Альбіни Ялози, Рустема Скибіна та інших.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Упродовж всього часу роботи цього проєкту на території музею відбуватимуться тематичні екскурсії, лекції, воркшопи, дискусії, презентації, покази фільмів, а також літературні читання. Слідкуйте за оновленнями інформації про події та обов'язково завітайте на відкриття.

Ціна: від 70 грн

Advertisement

Де: Національний музей історії України в Другій світовій війні

Коли: з 23 серпня до кінця року з 10:00

Фестиваль "Про Українське"

Із 22 до 25 серпня в Українському Домі відбудеться фестиваль "Про Українське", щодня гостей та жителів столиці очікують кінопокази й лекції, концерти й вистави, молодіжні поетичні читання і зустрічі з культурними лідерами. У фестивальному просторі будуть зібрані разом історичні кіноплакати, надані Довженко-центром, та іронічні роботи сучасних художників, макети до театральних вистав і обкладинки рідкісних вінілових платівок.

Книгарня Українського Дому "ФУНДАМЕНТ" також запросила молодих українських майстрів та представить маркет дизайнерських робіт "Крам 33". Авторські напої впродовж всього фестивалю пропонуватиме гастробар "КультМотив".

Advertisement

Серед учасників фестивалю — DakhTrio, ансамбль "Вільце", театр "Тіньова", Артистка Чуприненко. У кінопрограмі — підбірка українських короткометражок від KISFF та "Вечір на Івана Купала" Юрія Іллєнка.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 23 серпня з 16:00, 24-25 серпня з 13:00

Фестиваль "Культура ЕТНО"

Це фестиваль про магію створення звуків, що нас оточують, саме з них народжується музика. Відчуйте силу народного співу на майстер-класах для всіх охочих, дізнайтесь про красу народних танців та отримайте можливість спробувати себе в них. Дізнайтесь, звідки взявся перший етнозвук, який потім використали для створення мелодії, прогуляйтесь лісом у пошуках ідеальної гілочки для дудки та відкрийте секрет того, як саме виготовити найкращу кобзу з верби, в яку вдарила блискавка.

Advertisement

Всі події етнофестивалю пройдуть у творчому просторі V’YAVA, де можна буде послухати композиції від народних ансамблів, зануритися в культурні традиції нашого минулого та відкрити для себе нові грані української культури!

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: ВДНГ, Академіка Глушкова, 1

Коли: 23 серпня 18:00, 23-25 серпня з 14:00

Стендап-презентація видання "Книга-мандрівка. Нескорені"

Вже цього вікенду у просторі Veteran Hub відбудеться презентація чудової книги у жанрі нонфікшн — "Книга-мандрівка. Нескорені". Візуальне видання про нашу країну цього разу містить понад 500 фактів про російсько-українську війну, все що треба знати про її перебіг і наслідки, з якими стикається наше суспільство. Чудовий гумор та талановиті ілюстрації допомагають подати історію протистояння, витоки агресії Росії щодо України та описують ключові події повномасштабного вторгнення.

Advertisement

На лекторії будуть присутні відомі учасники Підпільного стендапу: київські коміки Василь Байдак, Ганна Кочегура, Дмитро Білоус і Сергій Степанисько. Вони розважатимуть слухачів та за допомогою гумору презентують найвизначнішу книгу про російсько-українську війну.

Advertisement

Ціна: Вхід вільний за попередньою реєстрацією

Де: Вул. Верхній Вал, 2а. Veteran Hub

Коли: 23 серпня, 19:00

Фестиваль Brave! Factory

У створенні Сміливої Фабрики цього року взяв участь аж 51 артист, що отримав роль на одному з п’яти майданчиків — Depo, Garden, Avtotzeh, Pavilion та Auditoria. Лайнап включає також іноземних гостей фестивалю – Reade Truth (CША), Heith та VSK (Італія), Mari.te (Венесуела-Іспанія), PRZ та Spencer Parker (Німеччина). Ви точно знайдете гурт на свій смак та відпочинете душею!

Це перший повноцінний Brave! Factory з початку повномасштабної війни. Тут будуть як артінсталяції, так й зони відпочинку, фудкорт та десятки нових ідей, що приходили до організаторів чи не щодня з першого ж огляду великого простору кіностудії.

Ціна: 2100 грн. Квитки

Де: Кіностудія імені Олександра Довженка, Берестейський проспект, 44

Коли: 24-25 серпня з 12:00

Маркет Всі.Свої до Дня Незалежності

В цьому грандіозному маркеті візьмуть участь понад 180 українських брендів, які представлять товари різних категорій. Ви зможете знайти для себе новий одяг, взуття, аксесуари, товари для дому, декор та найкращі крафтові продукти.

До свята Дня Незалежності багато продавців підготувати свій патріотичний мерч та різноманітний одяг, вироби з кераміки, дерева та текстилю. А увечері 24 серпня відбудеться кавер-вечір з дуетом українських артистів — співачки Маргарити Мелешко та бандуриста Ярослава Джуся.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 24-25 серпня з 10:00

Всеукраїнський ярмарок народного мистецтва у Музеї Івана Гончара

Ярмарок народного мистецтва — добра нагода більше дізнатися про стародавню та сучасну українську культуру. Тут майстри з усієї України представлять одяг та традиційні прикраси, найвишуканіші гончарні вироби, дитячі іграшки, ляльки в етностилі та натуральні вироби з дерева, соломи, лози, коріння сосни. Можна буде придбати багато речей для декорування своєї оселі, вишукані свічки з натурального воску, ліжники та килими, а також справжні ласощі, такі як гуцульські сирні коники та карпатська бринза.

Окрім самого ярмарку в Музеї Івана Гончара пройдуть майстер-класи з традиційних ремесел, співатимуть кобзарі та лірники, фольклорні гурти Вільце і Шум’я, звучатиме традиційна скрипкова музика до танцю від гурту ЩукаРиба. Для найменших гостей заходу діятиме простір дитячих народних ігор з гуртом Орелі, а для їхніх батьків працюватиме традиційна кримськотатарська кав’ярня.

Ціна: 100 грн

Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19

Коли: 24-25 серпня з 11:00

Спеціальний показ фільму "Конотопська відьма"

Нашумілий український фільм про початок повномасштабного вторгнення "Конотопська відьма" матиме спецпоказ, де будуть присутні актори та сценарист картини. Ви зможете особисто поспілкуватися зі сценаристом Ярославом Войцешеком та побачити акторів Сергія Сосновцева, Артема Сагітова, Ярослава Шахторіна та Микиту Слободенюка. На всіх глядачів чекатиме обговорення у форматі запитання/відповідь після перегляду картини.

Це історія про те, як звичайна, здавалося б, дівчина відкриває в собі прадавню відьомську силу, коли її коханий гине від рук російських окупантів. Вона вирішує жорстоко помститися їм за вчинені злочини, повертає свою спадкову, колись втрачену відьомську силу та піддає убивць нареченого жахливим та кривавим карам.

Ціна: 170 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 25 серпня 15:55

Концерт Ніно Катамадзе у Куренях

Велична та незрівнянна Ніно Катамадзе виступатиме на сцені в Куренях, у самому серці нашої столиці. Це одна з найвідоміших сучасних співачок з Грузії, що славиться своїм унікальним голосом та віртуозними імпровізаціями під час виступів. Її спів — це майстерне поєднання джазу, фолку та року. Ви точно не залишитися байдужими під час такого концерту та запам'ятаєте його надовго!

Всі свої пісні Ніно виконує виключно грузинською мовою. Серед її композиції є єдина пісня, яку вона співає українською — "Чорнобривці". Концертна програма виконавиці включатиме улюблені хіти: Olei, Once In The Street, Beauty, Will Come As A Snow, Suliko та нові пісні, які раніше не виконувалися.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 25 серпня з 19:00