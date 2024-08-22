У суботу з нагоди Дня Незалежності України у Фінляндії вивісять українські прапори перед будівлею Сенату та на подвір’ї головної будівлі міністерства закордонних справ, пише Укрінформ, цитуючи пресреліз фінського уряду.

«Уряд хоче продемонструвати підтримку і солідарність з Україною, яка бореться за незалежність і територіальну цілісність», – йдеться у повідомленні .

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В уряді Фінляндії розповіли, що український стяг замайорить на Сенатській площі перед Палацом уряду країни, а також на площі Мартті Агтісаарі на подвір’ї головної будівлі МЗС, яку буде підсвічено синьо-жовтими кольорами у вечірній час.

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У пресрелізі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Фінляндія надала Києву понад 3 мільярди євро підтримки, і запевнили у продовженні непохитної підтримки «стільки, скільки буде потрібно».

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Підтримка України країнами Балтії та Фінляндією - що варто знати

У Латвії суспільні ЗМІ – Латвійське телебачення, Латвійське радіо, портал LSM.lv – у співпраці з благодійною організацією Ziedot.lv на честь Дня Незалежності України з понеділка, 19 серпня, розпочали тритижневу кампанію на підтримку України, про що Kyiv Post писав раніше.

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Загалом, Фінляндія, одна з тих країн, які з 2022-го року постійно, послідовно і невпинно надають значну допомогу Україні у війні з Росією.

Лише у червні цього року уряд Фінляндії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 159 мільйонів євро

Раніше у серпні, коментуючи просування Збройних сил Україні у Курській області РФ, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Україна має право оборонятися і може використовувати надану Фінляндією зброю на території РФ.

А за словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки РФ продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право.