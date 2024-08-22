«У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду», – розповів Президент у своєму Телеграм-каналі.

Володимир Зеленський на Сумщині провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Сирським і начальником Сумської військової адміністрації. За результатами цієї наради голова держави розповів про останні новини з наступу ЗСУ на Курську область Росії.

США обговорюють з Україною довгострокові цілі наступу ЗСУ на Курщині

Цілі наступу ЗСУ на Курську досі є предметом обговорень Вашингтона з Києвом, сказав раніше речник Пентагону Патрік Райдер.

Він нагадав слова Зеленського про те, що операція в Курській області має на меті створення так званої буферної зони.

"Ми продовжуємо дискусії з українцями щодо того, на чому вони зосереджені. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони, тому ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхню мету", – пояснив речник Пентагону.

Більше по темі Росіяни поширюють фейк про "хіматаку" України в Курській області Російські пропагандисти заявляють, що українська армія, порушуючи норми міжнародного права, нібито застосувала хімічну зброю по російських позиціях.

Наступ ЗСУ в Курській області – що відомо

Наступ розпочався 6 серпня та триває досі. 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, як триває наступ українських військових у Курській області.

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Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Аналітики з ISW повідомляли, що ЗСУ продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа.

19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області. Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.