Канадська компанія Lucara Diamond виявила на руднику "Карове" в Ботсвані алмаз вагою 2492 карати або 498,4 грама, повідомили в Bloomberg.

У шахті знайшли другий у світі за величиною діамант

Нині невідома ювелірна якість каменю. Компанія Lucara Diamond про свої плани на знахідку нічого не повідомила.

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Виявити унікальний камінь змогли завдяки спеціальній рентгенівській технології Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, розробленої саме для пошуку та вилучення в цілому вигляді великого дорогоцінного каміння.

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Компанія встановила її у 2017 році, після того, як двома роками раніше на тому ж руднику знайшли великий алмаз. Зокрема у 2015 знайшли алмаз вагою понад 1100 каратів "Lesedi La Rona" ("Наше світло"), а у 2019 – "Sewelô" ("Рідкісна знахідка") вагою 1758 каратів.

У серпні 2023 року там знайшли ще один із найбільших у світі алмазів вагою 1080 каратів. Камінь віднесли до категорії IIа – алмазів вищої якості. У світі частка такого дорогоцінного каміння становить лише 1–2%.

Найбільший алмаз у світі – що відомо

Уже понад сто років алмаз "Куллінан", знайдений у 1905 році в Південній Африці, посідає перше місце. Його вага до огранювання складала 3106,75 карата або ж 621,35 грама.

Майже одразу після виявлення каменю його розкололи на понад сто частин. Після огранювання та полірування він став частиною скарбниці британської корони, а найбільший з огранених уламків "Куллінана", діамант під назвою "Велика зірка Африки" вагою 530,2 карата, прикрашає скіпетр короля Едуарда VII.