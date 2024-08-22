22 серпня Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Великою Британією про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України.

Режим безмитної торгівлі між Україною та Великою Британією

За словами першої віцепрем’єр-міністерки й міністерки економіки України Юлії Свириденко, угода відкриє для українських виробників новий ринок збуту, посилить експортний потенціал України, а також сприятиме розвитку бізнесу й національної економіки.

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Угода діятиме протягом 31 березня 2029 року. Однак безмитну торгівлю яйцями та продуктами з м'яса птиці продовжили до 1 квітня 2026 року.

Нові умови торгівлі стимулюватимуть обмін товарами між двома країнами. Угода надає Україні можливість оптимізувати експортну логістику та збільшити постачання продукції з високою доданою вартістю.

Більше по темі Канада виділила майже $6 млн на підтримку українських дітей Від початку 2022 року країна вже надала майже 800 млн доларів гуманітарної підтримки та підтримки розвитку.

"Цей крок розглядається як значний прогрес у зміцненні економічних зв'язків між Україною та Великою Британією", – зазначили в міністерстві.

Франція і Польща вимагають більше обмежень для української агропродукції

25 березня посли 27 країн Європейського союзу вкотре спробував продовжити річну угоду від 2022 року про зняття мит і обмежень з українських агротоварів, але з певними обмеженнями.

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Дипломати ЄС не змогли ухвалити угоду в середу, 20 березня, оскільки Париж і Варшава наполягали на жорсткіших обмеженнях на імпорт української агропродукції попри вже погоджений текст документу.

Зокрема, президент Франції Еманюель Макрон заявляв, що очікує змін у тексті. Його пропозиція полягала в тому, щоб для розрахунку квот на українські товари використовували базовий період до 2021 року, коли імпорт з України був на низькому рівні.

Водночас Бельгія, яка головувала в Раді ЄС, а також Німеччина не бачили підстав для внесення змін і повторного відкриття угоди.