Сполучені Штати дозволили Україні вести вогонь американською зброєю у відповідь з метою захисту в прикордонному регіоні, повідомив Укрінформ, цитуючи заступницю речника Пентагону Сабріну Сінґх.

США дозволили використовувати американську зброю на Курщині

"Наша політика дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститися від російських атак у цьому прикордонному регіоні", – сказала вона й додала: "І цей прикордонний регіон справді включає Курськ, він справді включає Суми, і тому вони захищають себе від нападів Росії в межах цього регіону".

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Сінґх наголосила, що Штати підтримують Україну й роблять усе, що для неї потрібно на полі бою просто зараз".

За її словами, у Вашингтоні, починають "краще розуміти, що роблять українці в Курську".

"Ми підтримуємо Україну в цілому. Коли йдеться про Курськ, у нас є розуміння, виходячи з того, що виклав президент Зеленський, – вони хочуть створити буферну зону", – пояснила заступниця речника Пентагону.

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Сінґх пояснила, що Пентагон продовжує працювати"з Україною над тим, як це вписується в їхні стратегічні цілі на самому полі бою". Ці питання обговорять міністри оборони США та України Ллойд Остін і Рустем Умєров.

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"Ми продовжуємо працювати з ними, які саме їхні стратегічні цілі щодо створення цієї буферної зони", – зазначила Сінґх.

Однак вона зауважила, що в такому разі необхідне створення кількох ліній оборони.

"І ось ці питання ми з ними [українцями – ред.] опрацьовуємо", – сказала Сінґх, додавши, що США й надалі надаватимуть Україні пакети військової допомоги "для досягнення успіху".

Бої в Курській області – що відомо

Наступ розпочався 6 серпня та триває досі. 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту України, як триває наступ українських військових у Курській області.

Кремль оголосив у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

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