«У порту Кавказ був підбитий залізничний пором із пальним», — написав у Telegram губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і додав: «Унаслідок влучання та пожежі судно затонуло».

Кондратьєв повідомив, що четверо людей, які впали за борт, були врятовані, і що тривали пошуки інших членів екіпажу, але про кількість не повідомив.

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CNN: Росіяни наступають на Покровськ, але багато його мешканців відмовляються залишати свої домівки

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Російські війська просуваються до стратегічно важливого міста Покровськ на Донеччині, але багато жителів міста й району відмовляються виїжджати та ховають своїх дітей від представників влади попри оголошену обов’язкову евакуацію.

Тих, хто живе на околицях Покровська, вже попередили, що в них залишилося приблизно два тижні, щоб зібрати речі й виїхати далі на захід, перш ніж кремлівські танки прорвуть оборону ЗСУ й місто буде захоплене.

«Не чекайте. Краще не буде, буде тільки гірше. Їдьте», – попередив жителів Покровська голова військової адміністрації сусіднього Мирнограда Юрій Третяк. Зараз бої йдуть за п’ять кілометрів від Мирнограда.

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«У нас є випадки, коли батьки ховають своїх дітей», — цитує Тетряка CNN.

Він зазначив, що його адміністрація зустрічалася з правоохоронними органами, щоб обговорити, як шукати таких батьків, які приховують дітей і надають неправдиву інформацію про те, що діти давно виїхали.

Наразі в Мирнограді залишається приблизно 59 000 осіб. За словами Третяка, щодня евакуюються близько 600-700 людей, але багато хто може не встигнути виїхати.

«Ворог просувається швидше, ніж очікувалося», — сказав він цього тижня в радіоінтерв’ю.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), цього тижня війська Москви просунулися на південний схід від Покровська, а частина військ просунулася на північний схід від Гродівки та Новогродівки й на північ від Птичі.