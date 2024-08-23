«У порту Кавказ був підбитий залізничний пором із пальним», — написав у Telegram губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і додав: «Унаслідок влучання та пожежі судно затонуло».
Кондратьєв повідомив, що четверо людей, які впали за борт, були врятовані, і що тривали пошуки інших членів екіпажу, але про кількість не повідомив.
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CNN: Росіяни наступають на Покровськ, але багато його мешканців відмовляються залишати свої домівки
Російські війська просуваються до стратегічно важливого міста Покровськ на Донеччині, але багато жителів міста й району відмовляються виїжджати та ховають своїх дітей від представників влади попри оголошену обов’язкову евакуацію.
Тих, хто живе на околицях Покровська, вже попередили, що в них залишилося приблизно два тижні, щоб зібрати речі й виїхати далі на захід, перш ніж кремлівські танки прорвуть оборону ЗСУ й місто буде захоплене.
«Не чекайте. Краще не буде, буде тільки гірше. Їдьте», – попередив жителів Покровська голова військової адміністрації сусіднього Мирнограда Юрій Третяк. Зараз бої йдуть за п’ять кілометрів від Мирнограда.
«У нас є випадки, коли батьки ховають своїх дітей», — цитує Тетряка CNN.
Він зазначив, що його адміністрація зустрічалася з правоохоронними органами, щоб обговорити, як шукати таких батьків, які приховують дітей і надають неправдиву інформацію про те, що діти давно виїхали.
Наразі в Мирнограді залишається приблизно 59 000 осіб. За словами Третяка, щодня евакуюються близько 600-700 людей, але багато хто може не встигнути виїхати.
«Ворог просувається швидше, ніж очікувалося», — сказав він цього тижня в радіоінтерв’ю.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), цього тижня війська Москви просунулися на південний схід від Покровська, а частина військ просунулася на північний схід від Гродівки та Новогродівки й на північ від Птичі.
Електропостачання повертається до 29 міст Донецька завдяки 2,6 млн доларів, які надходять до Херсона для гарантованого водопостачання
За даними пресслужби ДТЕК – найбільшої приватної енергокомпанії країни, цього тижня було відновлене постачання електроенергії близько 20 тис. домогосподарств у Донецькій області.
У вівторок і середу інженери ДТЕК відновили електропостачання близько 29 населених пунктів Донецької області. Ремонтні й відновлювальні роботи починаються одразу після припинення обстрілу чи авіаудару, коли ДТЕК отримує «зелене світло» від державних органів.
«20 і 21 серпня фахівці «ДТЕК Донецькі електромережі» повністю або частково відновили електропостачання 29 населених пунктів, знеструмлених внаслідок обстрілів. Електропостачання відновлено в 19 489 домівках», – йдеться в повідомленні компанії.
Ще одна проблема, з якою часто стикаються комунальні служби в охоплених війною регіонах, полягає в забезпеченні захисту водопостачання.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у соцмережах, що уряд виділив із резервного фонду Херсонській обласній військовій адміністрації близько 107,3 млн грн на забезпечення водопостачанням районів південного регіону, які часто страждають від обстрілів і бомбардувань.
«Уряд веде системну роботу щодо забезпечення водопостачання постраждалих від російської агресії регіонів», – написав Шмигаль і додав: «Під час мого візиту на Херсонщину минулого місяця я наголошував на необхідності якнайшвидшого відновлення роботи низки об’єктів водопостачання області. Відповідним органам доручено зайнятися цим питанням. Сьогодні ми виділяємо 107,27 млн грн з резервного фонду Херсонській ОВА для виконання необхідних робіт».
Кошти спрямовані на кілька міст, де водою мають бути забезпечені 5 000 людей. Прем’єр-міністр також повідомив, що уряд затвердив Комплексну програму водопостачання постраждалих від війни територій, яка має забезпечити безперебійний доступ до води ще двом мільйонам українців до кінця наступного року.
За час повномасштабної війни, що триває вже 30 місяців, Росія навмисно й регулярно завдавала ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії, щоб максимально ускладнити життя українців. Союзники Києва додали до своєї військової допомоги мільярди доларів і євро, спрямованих на ремонт енергетичної інфраструктури та імпорт електроенергії від європейських сусідів.
У червні Шмигаль заявив, що російські атаки призвели до втрати 9,2 гігават потужностей. На той час Україна імпортувала з Європи близько 1,7 гігават, але обсяг імпорту може складати до 2,2 гігават.