Росіяни розробили новий маршрут, яким вивозять крадене зерно з ТОТ України до Ірану, повідомили в Центрі національного спротиву

Як Росія вивозить вкрадене українське зерно до Ірану

Продукція спочатку вивозиться з Луганської області залізницею до Каспійського моря, звідки потім вирушає до Ірану.

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Водночас наразі Кремль невдоволений зниженням урожайності в окупованих районах Херсонської області.

"Причина цього – руйнування Кремлем системи зрошення регіону, спричинене підривом дамби Каховської ГЕС", – наголосив ЦНС у повідомленні.

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Росія краде українське зерно – що відомо

Після повномасштабного вторгнення на захоплених територіях України з'явилися 892 нові сільськогосподарські компанії.

Серед них журналісти знайшли як мінімум одну, що належить 43-річному Ельбеку Заїєву з Чечні. Його брат Алі Заїєв входить до числа силовиків, близьких до голови Чечні Рамзана Кадирова. Компанію "Агро 24" Ельбек Заїєв зареєстрував у лютому цього року. Вона розміщена в селищі Асканія-Нова Херсонської області.

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Згідно з повідомленням російської служби Бі-бі-сі, зерно з цих регіонів України відправляють до Криму потягами та вантажівками.

Фермери, які залишилися на захоплених територіях, були зобов'язані продавати врожай окупаційній владі за фіксованою ціною, нижчою від ринкової – наприклад, 150 доларів за тонну соняшника, що вчетверо нижче за довоєнні ціни.

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11 липня Служба безпеки повідомила про затримання в акваторії Одещини іноземного вантажного судна та його капітана, який працював на Росію та вивозив із Криму українське зерно.

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