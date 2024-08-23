Військові Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України провели контратакувальні дії у Харківській області та просунулися углиб фронту на майже 2 квадратні кілометри.

"Офіційно: Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території!" - йдеться у повідомленні бригади у Telegram.

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Вказано, що ще 15 серпня внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони російських військ, російські взводні й ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри.

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"Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки", - кажуть у бригаді.

Командир Третьої штурмової, полковник Андрій Білецький назвав головним завданням операції перебити наступальний потенціал 20 армії Росії.

"На дану хвилину цю задачу виконано", - зауважив Білецький.

За даними бригади, за чотири дні у живій силі росіяни втратили триста бійців особового складу. До того ж українські штурмовики знищили або ж уразили значну кількість техніки й озброєння військ РФ.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли", - зазначив Білецький.

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За його словами, успіх операції залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, протиповітряної оборони, розвідки тощо.

"Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу - штурмовики", - додав командир бригади.

Інформацію про операцію не розголошували до цього часу з міркувань безпеки, йдеться у повідомленні. Штурмові дії відвели удар російських військ з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

В оперативно-тактичному угрупованні Харків 14 серпня повідомляли, що у центральній частині Вовчанська росіяни провели перегрупування штурмових підрозділів з метою продовження штурмів. До того ж протягом 13 серпня на Харківському напрямку російські сили 13 разів намагалися атакувати позиції ЗСУ.

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Однак, за даними ОТУ Харків, українські військові зупинили всі спроби російських військ просунутися вглиб території України.

Слід зауважити, що зранку в четвер, 22 серпня, у Telegram-каналі Третьої штурмової було опубліковане відео з підписом: "Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом."

Відео, місце та час зйомки якого Київ Пост не зміг незалежно перевірити, демонструвало активні штурмові дії, вибухи та моменти ближнього бою.

"Постарайтеся на краю цієї *обаної посадки перед полем зайняти лінію оборони", - каже по рації український військовий, який спостерігає за діями побратимів під час онлайн-трансляції з камер дронів.

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На одному з кадрів ближнього автоматного бою чутно, як інший український військовий вигукує "Залітай в окоп".

Водночас, Третя штурмова звертає увагу, що зараз росіяни посилюють застосування авіації, реактивних систем залпового вогню і далекобійної артилерії.

"Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі!" - сказано у повідомленні.