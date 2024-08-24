24 серпня 2021 року, лише за шість місяців до повномасштабного вторгнення Росії, Україна святкувала 30-ту річницю своєї незалежності. І святкування це стало по-справжньому незабутньою подією. Цей день був наповнений емоціями, гордістю та сильним відчуттям єдності, яке об'єднало всю націю.

Яскравим моментом шоу став дебют нового транспортного літака Ан-178, розробленого в Україні, який став потужним символом здатності країни до інновацій і освоєння передових авіаційних технологій навіть у складних умовах.

Небо над Києвом загуділо звуком реактивних двигунів - розгорнулося неймовірне повітряне шоу. Винищувачі Су-27 і МіГ-29 виконували сміливі маневри, а транспортні літаки Ан-26 і гелікоптери Мі-8 та Мі-24 доповнювали повітряну демонстрацію сили та впевненості.

На знак міжнародної солідарності в параді також брали участь підрозділи з країн-членів НАТО, зокрема, США, Великої Британії, Польщі та Литви, які маршували разом з українськими військовими.

Парад продемонстрував досягнення України в галузі військових технологій, з вражаючими демонстраціями вітчизняної техніки, як-от крилаті ракети «Нептун», реактивні системи залпового вогню «Вільха» та самохідні артилерійські системи «Богдана».

Центральною подією святкування став великий військовий парад у Києві. Понад 5 000 військових з різних родів військ Збройних Сил України гордо пройшли по місту.

Однак, мабуть, найбільш вражаючим моментом став проліт у небі Києва українського Ан-225 «Мрія» — найбільшого та найважчого літака в світі.

Advertisement

Спроектований для транспортування радянського космічного корабля «Буран», Ан-225, або «Мрія» був дивом інженерії. Довжиною 84 метри та розмахом крил 88,4 метра, він тримав світові рекорди за найважчий одиничний вантаж, що перевозився в повітрі, і найвищий загальний вантаж, що перевозився взагалі.

Це був не просто літак; це був символ інновацій в авіації та джерело величезної національної гордості.

Advertisement

У лютому 2022 року, на початку вторгнення Росії, Ан-225 був знищений під час атаки на аеропорт Гостомель поблизу Києва. Втрата цього шедевру інженерії - трагедія не тільки для України, а й для всього світового авіаційного співтовариства.

Нація, об’єднана святом Дня Незалежності

Святкування не обмежувалося лише демонстрацією військової могутності — це також було відзначення багатої культурної спадщини та національної ідентичності України.

Головний концерт на Майдані Незалежності в Києві зібрав багатьох найулюбленіших українських артистів: Тіна Кароль, Джамала, Вєрка Сердючка, Дорофєєва та Океан Ельзи.

Концерт продемонстрував не лише багату культурну спадщину українців, він також продемонстрував культурне різноманіття країни.

До речі, чи не половина пісень виконувалася російською мовою, що просто стало викликом хибним наративам Москви про те, що українці "утискають" російськомовне населення. Повідомлення було чітким: Україна — нація, яка цінує та приймає свою різноманітність.