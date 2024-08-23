У колонії суворого режиму №19 Волгоградської області Росії ув'язнені захопили заручників, кількох із них уже вбито, нападники вимагають гроші й гелікоптер, пише Укрінформ, посилаючись на російське видання «Настоящее время».

«Під час засідання дисциплінарної комісії засуджені захопили у заручники співробітників виправної установи. Наразі проводяться заходи щодо звільнення заручників. Є постраждалі», – йдеться у заяві ФСВП (Федеральної служби виконання покарань).

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За інформацію Телеграм-каналів, ув'язнені вже вбили трьох співробітників. Зокрема ТГ-канал Mash публікує відео з тілами людей у формі ФСВП у закривавленій кімнаті.

За попередніми даними, у захопленні беруть участь чотири особи, у них у заручниках перебувають до п'яти співробітників ФСВП. Видання "Сапа Кавказ" повідомляє, що нападники вимагають два мільйона доларів і гелікоптер.

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Через це також скасували ранковий зворотний рейс з Йоенсуу в Гельсінкі.

Колонія суворого режиму №19 - що відомо

Загалом у колонії перебувають 1230 ув'язнених. Туди приїхав спецназ, готується штурм. За інформацією Shot, ув’язнені заявили про свій зв'язок із ІДІЛ.

Телеграм-канал Baza пише, що постраждали п'ятеро людей: начальник колонії Андрій Дев'ятов (він нібито перебуває у реанімації); співробітники колонії Роман Пономарьов, Юрій Маврін та Олексій Лигін; ув'язнений Олександр Бойко.

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Як повідомлялося, в червні у слідчому ізоляторі №1 Ростова-на-Дону ув'язнені, які називали себе «муджахедами Ісламської держави», також захоплювали в заручники співробітників СІЗО. Пізніше ув’язнені були вбиті під час штурму.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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