Російські війська вбили молоде подружжя на Сумщині.

Окупанти атакували FPV-дроном цивільне авто, в якому їхали чоловік та дружина.

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Про це повідомили в прокуратурі області.

На Сумщині через атаку дрона загинуло подружжя

Трагедія сталася близько восьмої ранку.

«Ворог, за попередніми даними, безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався по трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ», - уточнили в прокуратурі.

Унаслідок атаки окупантів загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина.

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За даними місцевого видання «Кордон.Медіа», без батьків залишилися маленькі діти. ЗМІ зазначило, що окупанти атакували цивільних біля села Вільна Слобода Есманьської громади.

Росіяни обстрілюють Сумщину

У день незалежності росіяни вже 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини.

Зафіксовано 57 вибухів.

Під ударом опинилися 11 громад області.

Більше по темі Буферна зона на Курщині убезпечить українське прикордоння від обстрілів За словами голови МВС України, по прикордонню Сумської області упродовж лише цього літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів.

Ворог бив КАБами, гатив з артилерії та мінометів, а також застосував FPV-дрони.