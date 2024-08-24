Україна вперше застосувала українську ракету-дрон «Паляниця».

Про це сказав Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня незалежності.

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За словами президента, це зброя «абсолютно нового класу».

Ракета-дрон «Паляниця»: що відомо

Українські військові вперше застосували ракету-дрон «Паляниця» у День незалежності 24 серпня.

«Це наш новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що», - наголосив глава держави.

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Що саме вдалося вразити та інші деталі - президент не розповів.

Президент підписав закон про заборону російської церкви

Також сьогодні у День незалежності президент підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

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У своєму зверненні до 33-ї річниці незалежності президент Володимир Зеленський згадав про духовну незалежність українців.

«Українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. Це і втілення справедливості щодо нагород незалежної України, які більше ніколи не носитимуть ті, хто її зрадив. Це втілення справедливості щодо героїв-іноземців, які захищають Україну на фронті та заслуговують на українську шану - на наше громадянство. Це невідворотні процеси, які запущені нами сьогодні. Так зміцнюється незалежність», - сказав глава держави.

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«Українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. Це і втілення справедливості щодо нагород незалежної України, які більше ніколи не носитимуть ті, хто її зрадив. Це втілення справедливості щодо героїв-іноземців, які захищають Україну на фронті та заслуговують на українську шану - на наше громадянство. Це невідворотні процеси, які запущені нами сьогодні. Так зміцнюється незалежність», - сказав глава держави.

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Звернення президента до Дня незалежності

Своє звернення глава держави записав на Сумщині біля річки Псел, що поряд із кордоном Курської області.

Володимир Зеленський наголосив, що зло, яке російські окупанти принесли на українську землю, повернулося на їхню територію. Це закономірність та встановлення справедливості.

Глава держави запевнив - українська відповідь прилетить у кожну точку Росії, яка є джерелом небезпеки для нашої держави й людей.