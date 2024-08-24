Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Російською Федерацією.

Про це вказано у картці закону на сайті Верховної Ради.

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Закон №8371 позначений як підписаний.

У День незалежності президент згадав про духовну незалежність

24 серпня у своєму зверненні до Дня незалежності президент Володимир Зеленський згадав про духовну незалежність українців.

«Українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. Це і втілення справедливості щодо нагород незалежної України, які більше ніколи не носитимуть ті, хто її зрадив. Це втілення справедливості щодо героїв-іноземців, які захищають Україну на фронті та заслуговують на українську шану - на наше громадянство. Це невідворотні процеси, які запущені нами сьогодні. Так зміцнюється незалежність», - сказав глава держави.

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Заборона російської церкви в Україні

Напередодні закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Депутати ухвалили документ цього тижня.

За відповідний законопроєкт проголосували 265 парламентарів.

Закон встановлює обмеження на діяльність релігійних організацій, які можуть бути визнані як афілійовані з Росією.

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Організації, які підозрюють у співпраці з російською церквою, матимуть 9 місяців, аби розірвати такі зв'язки. Їх перевірятиме відповідна експертна комісія.

У випадку порушень за рішенням суду промосковські релігійні організації можуть заборонити.

Kyiv Post аналізував, що означає прийнятий українським парламентом церковний закон та чи обмежує він релігійні права.