24 серпня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими.
Цього разу вдалося звільнити 115 українських військових.
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Серед них нацгвардійці, військовослужбовці Збройних Сил, Військово-морських сил та прикордонники.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що це 55-й обмін полоненими.
Обмін полоненими: кого повернула Україна
Серед тих, кого повернули додому - військовослужбовці-строковики. Зокрема й ті, хто потрапив у полон у перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
Вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців.
Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя. Півсотні з них боронили Азовсталь.
Додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.
«Чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання Росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні», - додали у штабі.
Україна подякувала Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво і допомогу в організації обмінів.