24 серпня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. 

Цього разу вдалося звільнити 115 українських військових.

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Серед них нацгвардійці, військовослужбовці Збройних Сил, Військово-морських сил та прикордонники. 

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що це 55-й обмін полоненими.

Обмін полоненими: кого повернула Україна

Серед тих, кого повернули додому - військовослужбовці-строковики. Зокрема й ті, хто потрапив у полон у перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

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Вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. 

Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя. Півсотні з них боронили Азовсталь.  

Додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину. 

Фото: Офіс Президента.
Фото: Офіс Президента.
Фото: Офіс Президента.
Фото: Офіс Президента.

«Чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання Росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні», - додали у штабі. 

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Україна подякувала Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво і допомогу в організації обмінів.

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