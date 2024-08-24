Тризуб почав з’являтися на українських землях ще з Середньовіччя, коли процвітала могутня Київська Русь.

Тризуб - легендарна історія

Символ “тризуба” був помітний у культурах від Європи до Індії з незапам’ятних часів: Посейдон, Нептун, Шива, Вішну та інші божества.

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Платон сказав, що царі Атлантиди носили золотий тризуб і блакитний одяг у своєму «Тімеї», написаному між 360 і 355 роками до нашої ери.

Вважається, що Атлантида загинула під час Потопу одинадцять з половиною тисячоліть тому, коли Посейдон нібито вижив. е вся територія сучасної України була під водою, тому є підстави припускати, що Золотий Тризуб і кольори українського прапора – блакитний і золотий – походять з Атлантиди.

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Тризуб як символ царської влади успадкували скіфи, які називали себе нащадками атлантів.

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Символіка тризуба - поєднання трьох основних елементів життя в тривимірному світі. Існує, однак, давніше, доаріанське метафізичне значення символу: Абсолют, який є всюдисущим у балансі всіх енергій, що мають два полюси – позитивний і негативний, небо і землю, чоловічу і жіночу, які, поєднуючись, дають народження третій силі, яку ми називаємо “сила життя”.

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Тризуб можна знайти в давньоаріанській міфології. По дорозі зі своєї батьківщини в пониззі Дніпра аріани поділилися цим животворним знаком з багатьма народами. В індійському штаті Джамму досі існує храм Великої Богині-Матері, в якому величезна бронзова статуя Богині тримає в правій руці тризуб. Храм знаходиться всередині гори з трьома вершинами з українською назвою: Трикута – дослівно «трикутна» або «триголова».

Символ Тризуба зустрічається на численних монетах, знаках, емблемах, печатках та інших знаках розрізнення правителів Київської Русі, починаючи з Х століття нашої ери.

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Саме з цією печаткою посланці князя Ігоря (912-845) укладали договір з Візантією.

Для князя Володимира (960-1015 рр.) золоті та срібні монети з його портретом і Тризубом символізували й утверджували його та народну владу. Тризуб також був головною складовою герба його династії.

Срібна монета київського князя Володимира Великого 990 року. Вага 3,46 грама, діаметр 27 міліметрів

Золота монета київського князя Володимира Великого 990 року.

Тризуб князя Володимира на цеглі, знайденій у руїнах Десятинної церкви в Києві в 1908 р.

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Навернувши Київську Русь у християнство у 988 році, Володимир одружився востаннє і почав будувати християнські храми по всій землі. Вшановуючи його вірність і служіння Господу Ватикан поставив український вівтар у соборі Святого Петра. На фресках обабіч вівтаря зображені Володимир і його бабуся княгиня Ольга, Тризуб і Десятинна церква.

Фрески українського вівтаря в соборі Святого Петра, Ватикан

Також Тризуб з'являвся на срібних монетах, які карбувалися за правління сина Володимира Ярослава Мудрого (983-1054).

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Срібна гривня Ярослава Мудрого, бл.1050 р

Через усобиці між нащадками Ярослава, Тризуб як офіційний символ, майже зник на століття. Постійно залишався лиш на західній частині України, де династія Романовичів продовжувала його використовувати.

Нова історія Тризуба

Після Першої світової війни під час розвалу Російської імперії в листопаді 1917 року Українська Народна Республіка (УНР) проголосила незалежніть, а в лютому 1918 року офіційним гербом республіки став Тризуб.

Державний Герб Української Народної Республіки

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Тризуб на 100-гривневій банкноті УНР 1918 р.

На жаль, українська держава, що народжувалася, була розгромлена російськими більшовиками, її поглинули сім десятиліть комуністичної диктатури та терору, але незламна нація вважала Тризуб символом своєї ідентичності.

Тризуб використовувався урядом УНР в екзилі, а потім Організацією Українських Націоналістів (ОУН) та Українською Повстанською Армією (УПА), які воювали як проти німецьких нацистів, так і проти радянської влади.

Дмитро Негрич, сотник УПА

На кокарді — Тризуб

Золотий Хрест Доблесті 1-го ступеня - найвища нагорода УПА

В СРСР Тризуб усіляко дискредитували та забороняли як символ українського націоналізму – його використання прирівнювалося до державної зради.

У 1950-х – 1980-х роках КДБ боровся з сотнями патріотів, їх заклеймили «націоналістами». У ніч перед першотравневим святом 1966 року на даху Київського інституту народного господарства встановили саморобний синьо-жовтий прапор із тризубом і намальованим чорнилом патріотичним гаслом.

Тризуб і гасло на синьо-жовтому прапорі зірвано з Київського інституту народного господарства, 1 травня 1966 р.

30 грудня 1967 р. синьо-жовтий прапор із тризубом з'явився на будівлі Кіровського райвиконкому м. Дніпропетровська (нині Дніпро), а 1 січня 1984 р. — на даху поштового відділення с. село Демидове Львівської області. Патріоти, яких спіймали на цих та багатьох подібних діяннях, були притягнуті до відповідальності та ув’язнені – багато з них не витримали тривалих термінів ув’язнення.

Ситуація змінилася, коли Україна нарешті стала незалежною і 19 лютого 1992 року Верховна Рада прийняла постанову «Про Малий Державний Герб України» — Золотий Тризуб на Блакитному щиті.

Малий Державний Герб України

Офіційно ще не затверджений Великий Державний Герб. Втім його зображення вже є, він впізнаваний. На ньому зображений нестримний лев (згадка про золотого лева на гербі короля Данила Галицького, володаря західноукраїнських земель у с. 13 ст.) та козак із мушкетом (символ славних сторінок української історії).

Великий державний герб України

Під час протестів Євромайдану, що спалахнули в Києві пізньої осені 2013 року та завершилися Революцією Гідності, український Тризуб став символом розрізнення тих, хто виступав за людську гідність, громадянські права та демократію проти авторитаризму та приниження.

Тризуб на імпровізованому щиті та шоломах мирних протестувальників під час Революції Гідності (листопад 2013 – лютий 2014))

Коли Росія розв’язала загарбницьку війну проти України, спочатку в Криму, а потім і на Донбасі, вона зробила ставку на фізичне знищення української символіки та переслідування українських патріотів, які її носили.

У квітні 2014 року за синьо-жовту стрічку в рюкзаку вбили 16-річного старшокласника Степана Чубенка з Краматорська Донецької області.

Через кілька місяців, у серпні, Геннадій Хитренко, депутат сільради Кримське Луганської області, був застрелений на власному подвір’ї після того, як у його будинку російські бойовики знайшли український прапор із Тризубом.

Житель невеликого кримського села Володимир Балух восени 2014 року отримав великий термін ув'язнення за те, що відмовився зняти український прапор з воріт свого будинку - він досі в російській в'язниці.

Лише протягом наступних трьох років було задокументовано понад 50 випадків розстрілів і катувань проукраїнськи налаштованих мирних жителів, тоді як багато інших залишаються недоведеними. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2024 року кількість таких випадків зросла в геометричній прогресії.

Татуйований, вишитий, намальований, намальований чи надрукований – український Тризуб майже неминуче призведе до нелюдських тортур для тих, хто потрапить до рук російських загарбників, як військових, так і цивільних.

Один із найяскравіших прикладів – Василь Пелиш із містечка Старий Самбір, що на Львівщині. Навесні 2014 року, ледь виповнившись 20 років, пішов добровольцем на Донбас. У серпні під Луганськом росіяни захопили його, єдиного члена екіпажу БТР, який вижив після підриву машини на міні. Чоловіку неприємно згадувати довгі місяці, які він провів у російському полоні, де втратив праву руку майже по плече, перш ніж його обміняли та доправили до київської лікарні.

«Я був непритомний, коли мене схопили, але був при ясному розумі, коли мені відпилювали руку, на якій у мене був витатуйований тризуб», — розповідав лікарям Василь. На щастя, він отримав протез руки, подарунок з Канади. Коли канадські протезисти привезли його до Києва і він приміряв, то був здивований і глибоко зворушений, побачивши на ньому герб України.

Василь Пелиш з канадським протезом руки з Тризубом на ньому

Зараз, коли Україна переживає один із найважчих періодів своєї історії, її національні символи набувають особливого та надзвичайно важливого значення, об’єднуючи українців навколо національної ідеї незалежності зі свободою та справедливістю для всіх.