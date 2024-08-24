Українські розвідники вдарили по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області.
Це підтвердили в ГУР МО.
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Наші військові атакували великий склад ворога, який розташований поблизу російського населеного пункту Острогозьк.
ГУР підірвало російський склад боєприпасів
За даними Головного управління розвідки, уражений склад БК належав угрупуванню військ «Запад» Збройних сил РФ.
«На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря» - загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів», - розповіли в ГУР.
Зазначається, що детонація триває.
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У ніч на 24 серпня росіяни поскаржилися на атаку дронів у Воронезькій області.
Російські пабліки писали, що загорівся склад боєприпасів в місті Острогозьк.
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