У суботу 24 серпня російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині. 

Попередньо, вдарили з артилерії.

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Поцілили по житлових кварталах у середмісті. 

Росіяни вбили 5 жителів Костянтинівки 

За даними прокуратури Донецької області, загинуло 5 цивільних. 

«За даними слідства, 24 серпня 2024 року, об 11:46, війська РФ обстріляли, ймовірно, з артилерії м. Костянтинівка. Мішенню для окупантів став житловий квартал. В результаті ворожої атаки дістали тілесні ушкодження, несумні з життям, п’ятеро містян - троє чоловіків та двоє жінок», - розповіли в прокуратурі. 

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Ще щонайменше 5 людей - поранені. 

Їх госпіталізували. 

«З пораненнями різного ступеня тяжкості до медичних закладів доставлено чоловіка і чотирьох жінок», - йдеться в повідомленні. 

Війська РФ атакують Донеччину 

Протягом минулої доби окупанти поранили 5 мешканців області. 

Під ударом опинилися 9 населених пунктів. 

На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу. Постраждало двоє цивільних. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків і об’єкт інфраструктури.

По одному пораненому - в Торецьку, Антонівці, Щербинівці.

У Розливі внаслідок удару бомбою «УМПБ Д-30 СН» пошкоджено 4 приватних оселі та автомобілі. 

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