У суботу 24 серпня російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині.

Попередньо, вдарили з артилерії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Поцілили по житлових кварталах у середмісті.

Росіяни вбили 5 жителів Костянтинівки

За даними прокуратури Донецької області, загинуло 5 цивільних.

«За даними слідства, 24 серпня 2024 року, об 11:46, війська РФ обстріляли, ймовірно, з артилерії м. Костянтинівка. Мішенню для окупантів став житловий квартал. В результаті ворожої атаки дістали тілесні ушкодження, несумні з життям, п’ятеро містян - троє чоловіків та двоє жінок», - розповіли в прокуратурі.

Advertisement

Ще щонайменше 5 людей - поранені.

Їх госпіталізували.

«З пораненнями різного ступеня тяжкості до медичних закладів доставлено чоловіка і чотирьох жінок», - йдеться в повідомленні.

Війська РФ атакують Донеччину

Протягом минулої доби окупанти поранили 5 мешканців області.

Під ударом опинилися 9 населених пунктів.

На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу. Постраждало двоє цивільних. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків і об’єкт інфраструктури.

По одному пораненому - в Торецьку, Антонівці, Щербинівці.

У Розливі внаслідок удару бомбою «УМПБ Д-30 СН» пошкоджено 4 приватних оселі та автомобілі.