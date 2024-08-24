У суботу 24 серпня російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині.
Попередньо, вдарили з артилерії.
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Поцілили по житлових кварталах у середмісті.
Росіяни вбили 5 жителів Костянтинівки
За даними прокуратури Донецької області, загинуло 5 цивільних.
«За даними слідства, 24 серпня 2024 року, об 11:46, війська РФ обстріляли, ймовірно, з артилерії м. Костянтинівка. Мішенню для окупантів став житловий квартал. В результаті ворожої атаки дістали тілесні ушкодження, несумні з життям, п’ятеро містян - троє чоловіків та двоє жінок», - розповіли в прокуратурі.
Ще щонайменше 5 людей - поранені.
Їх госпіталізували.
«З пораненнями різного ступеня тяжкості до медичних закладів доставлено чоловіка і чотирьох жінок», - йдеться в повідомленні.
Війська РФ атакують Донеччину
Протягом минулої доби окупанти поранили 5 мешканців області.
Під ударом опинилися 9 населених пунктів.
На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу. Постраждало двоє цивільних. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків і об’єкт інфраструктури.
По одному пораненому - в Торецьку, Антонівці, Щербинівці.
У Розливі внаслідок удару бомбою «УМПБ Д-30 СН» пошкоджено 4 приватних оселі та автомобілі.