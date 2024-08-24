Президент Володимир Зеленський розкрив деякі деталі про ракету-дрон «Паляниця».
За його словами, вона набагато швидша за наші далекобійні дрони й більш потужна.
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Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з президентом Польщі та прем’єр-міністром Литви.
Ракета-дрон «Паляниця»: що відомо про нову українську зброю
«У ракетну програму України входить кластер під назвою «Паляниця». До кластера входить три вироби. Випробування першого пройшло позитивно. З чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон набагато швидша наших далекобійних дронів і потужніша», - сказав Зеленський.
За словами президента, він наразі не може розповісти більше інформації.
Лише зазначив, що фахівці цілодобово працюють над ракетною програмою.
«Головне, що працюють люди 24/7. Обіцяли далекобійні дрони, зробили - 1,5 тисячі кілометрів, сьогодні у нас є вже такі вироби, і це сильно. А тепер з'являються дрони-ракети, а будуть і інші ракети, і дуже потужні, і дуже далекобійні», - наголосив Президент.
«Тризуб» – гордий символ України
Україна вперше застосувала ракету-дрон «Паляниця»
Під час урочистостей до Дня Незалежності Володимир Зеленський повідомив про перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».
Президента зауважив, що йдеться про зброю «абсолютно нового класу».
Українські військові вперше застосували ракету-дрон «Паляниця» у День незалежності 24 серпня.
«Це наш новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив… Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що», - наголосив глава держави.