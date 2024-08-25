Студія ByOwls представила Whispers of the Void - імерсивну наративну науково-фантастичну пригоду, створену для VR.

Розробники обіцяють космічні мандрівки, небезпечні головоломки, рукопашні бої та епічний сюжет.

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Герой - космічний мисливець за скарбами, на долю якого випадає куди більше пригод, ніж він очікував. Зокрема, чимало ризикованих вояжів космосом та рукопашних сутичок.

Whispers of the Void: сюжет гри

На початку гри головний герой розуміє, що вплутався у змову, яка тягнеться вже сотні років та призвела до вибуху щонайменше однієї планети.

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Герой має запобігти колапсу цивілізації, покладаючись лише на свій корабель та власну винахідливість. Компанію йому складає голографічна інопланетна жаба.

У Whispers of the Void ви вдягаєте скафандр мисливця на артефакти - представника рідкісної професії, сміливця, що досліджує найвіддаленіші куточки космосу.

Під час рутинної місії - пошуку артефакту на пустельній планеті Арені - ви раптово опиняєтеся посередині змови галактичного масштабу.

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Шукаючи таємничу реліквію на замовлення давнього друга, ви встрягаєте у секретний конфлікт, в центрі якого - Едем, речовина, що може перевернути баланс сил у галактиці догори дригом.

Під час гри вам доведеться освоїти мистецтво VR-двобоїв з далекобійною зброєю чи з хайтек-мечем в руках, вирішувати головоломки, зав’язані на вашому оточенні, та розкривати таємниці давніх інопланетних цивілізацій.

Ключові особливості

Досліджуйте нові світи. Пірнайте у ретельно пророблені VR-ландшафти, від зловісних склепів іншопланетян до непривітних поверхонь невідомих планет. Кожен ландшафт має власний візуальний характер та атмосферу.

Сягайте найвіддаленіших куточків космосу. Керуйте власним космічним кораблем: подорожуйте між далекими планетами за допомогою бортових систем (на кшталт інтерактивної мапи галактики), повністю занурившись у роль досвідченого мисливця за скарбами.

Розв’язуйте заплутані головоломки. Взаємодійте із вашим оточенням, щоб знайти приховані пазли: вони змусять вас попрацювати головою, але відкриють вам нову інформацію про ігровий всесвіт і таємницю Едему.

Інтенсивні VR-двобої. Опануйте бойову систему гри та легко перемикайтеся між вогнепальною зброєю, хайтек-мечем чи лазерним щитом, щоб перехитрити ваших ворогів та вижити!

Дебютний трейлер геймплею Whispers of the Void

На честь анонсу гри ByOwls випустили дебютний трейлер геймплею Whispers of the Void.

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Він дає змогу ознайомитися із мальовничою естетикою гри, елегантними бойовими механіками та кінематографічними пейзажами, що чекатимуть на гравців у повній версії гри.