Міністр енергетики Герман Галущенко спростував інформацію ЗМІ про нібито таємні переговори з РФ.

Він заперечив, що Україна через посередників домовлялася з Росією про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це урядовець сказав в інтерв'ю ТСН під час телемарафону.

Галущенко заперечив таємні перемовини з РФ

За словами Германа Галущенка, Київ не веде переговорів з терористами.

«Ми з терористами переговорів не ведемо, це точно, тим більше якихось закулісних. Це неможливо», - сказав він.

Advertisement

Герман Галущенко розповів, що 22 серпня відбувся онлайн-саміт щодо третього пункту Формули миру. Це енергетична безпека.

У заході взяли участь міжнародні організації та близько 40 країн.

За підсумками конференції учасники ухвалили спільне комюніке.

«Ключова позиція в цьому документі, крім відбудови енергосистеми України - це не атаки на енергосистему. Там чітко зафіксовано, що атаки на цивільну енергосистему є порушенням міжнародного гуманітарного права, порушенням статуту ООН. І це всі підтримали», - пояснив міністр.

Більше по темі Українців з Днем Прапора вітають іноземні дипломати Іноземні дипломатичні представництва, акредитовані у Києві, вітають українців з Днем Державного Прапора.

Міністр не виключає, що цей документ через посередників можуть передати РФ.

Advertisement

«Питання, як цю формулу покласти на Росію, щоб вони хоч щось почали виконувати», - сказав він.

Переговори між Україною та Росією

Раніше The Washington Post написало, що Київ та Москва начебто вели таємні перемовини про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

За даними видання, йшлося про непрямі переговори. Посередником був Катар.

Однак, як стверджують джерела WP, цей процес був зірваний через наступ ЗСУ у Курській області.