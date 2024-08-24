Волонтери мілітарного проєкту "Гвардія помсти" Юрій Чорноморець та Дмитро Батищев до Дня Незалежності передали снайперам Національної гвардії (НГУ) снайперський комплекс, названий на честь міста Охтирка.

Передача відбулася днями у Києві, повідомляє кореспондент Kyiv Post.

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За словами волонтерів, гвинтівка Рюгер 338 калібру воюватиме в снайперському взводі "Маузер" 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, який очолює відомий снайпер Сергій Позняк.

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"У тому, що гвинтівка від міста-героя Охтирка посилить бойові спроможності його підрозділу є чимала доля символізму. Адже і командир, і місто мають спільну характерну рису - незламність", - каже Батищев.

Далекобійна гвинтівка "Охтирка"/Фото надане Дмитром Батищевим

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Позняк – не лише лейтенант НГУ, але й успішний фінансист, інвестор, голова Асоціації підприємців – ветеранів АТО та батько чотирьох дітей. У 2014-2016 роках брав участь у бойових діях на Донбасі.

Після повномасштабного вторгнення Росії він повернувся на фронт снайпером, де втратив ногу. Ще під час лікування та реабілітації Позняк знову почав допомагати українським ветеранам відкривати власний бізнес.

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"Снайперська робота - це один з ключових факторів нашої перемоги", - наголосив Позняк під час передачі гвинтівки "Охтирка".

Батищев зауважив, що це не перша передача народної зброї відомому снайперу.

"Гвинтівка "Миколаїв" воює у снайперській групі світового рекордсмена В’ячеслава Ковальского. Він уразив ворога з фантастичної відстані 3800 метрів, ще й з української гвинтівки "Володар Обрію", - каже волонтер.

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Загалом вже 23 міста України та одне селище долучились до проєкту "Гвардія Помсти". Чорноморець і Батищев започаткували його ще у травні 2023 року.

Батищев пояснює основну ідею проєкту - громада кожного міста України може зібрати кошти на далекобійну гвинтівку – основу снайперського комплексу. За його словами, паралельно збираються кошти й на обладнання гвинтівки прицілом, сошками, глушником тощо.

Чорноморець – у минулому снайпер Збройних сил України, а нині – військовий волонтер, який завдяки проведеним зборам передав українських захисникам вже понад три сотні снайперських комплексів.

Юрій Чорноморець підкреслює необхідність створення постійної переваги над супротивником у снайперській справі. Тому нещодавно він передав українським військовим одразу кількох наддалекобійних гвинтівок Victrix TRONE у 375 калібрі.

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"Ця модель гвинтівки має досить довгий ствол (96,5 см) і дозволяє працювати на відстанях понад 3 км", - каже волонтер.

"За гвинтівками 375 калібру майбутнє. Над цим треба посилено працювати, але при цьому не забувати про забезпечення снайперів гвинтівками 338 калібру, основним на сьогодні," - додає Чорноморець.

Волонтери вже запустили черговий збір у рамках "Гвардії Помсти" – на снайперську гвинтівку, яку назвуть на честь міста Львів.