У суботу у Франції затримали засновника популярного додатка Telegram Павла Дурова.
Про це пише низка ЗМІ (AFP, TF1, Sky News) з посиланням на джерела.
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Затримання Павла Дурова
За даними медіа, поліція затримала Павла Дурова, коли його приватний літак приземлився в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.
39-річного франко-росіянина супроводжували його охоронець і жінка.
Засновник Telegram Павло Дуров був зареєстрований у картотеці розшукуваних осіб і прибув до Франції з Азербайджану.
За даними джерел, суд дозволив провести обшуки у Дурова у рамках розслідування можливої протизаконної діяльності користувачів Telegram та відсутності належної системи модерування у месенджері.
У чому підозрюють Дурова
Гендиректору месенджера можуть оголосити підозру у співучасті в тероризмі, продажі наркотиків, шахрайстві та відмиванні грошей.
«Правоохоронці вважають, що Telegram, через відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструментів, які пропонує Telegram (одноразовий номер, криптовалюта тощо), робить його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей та шахрайства», - пише TF1.
«Досить безкарності Telegram», - сказав один зі слідчих в коментарі AFP. Співрозмовник додав - вони здивовані, що Дуров приїхав до Парижа, знаючи про своє перебування у розшуку.
За інформацією ЗМІ, засновнику Telegram Павлу Дурову загрожує 20 років ув'язнення у Франції.
Офіційні коментарі стосовно затримання Павла Дурова наразі відсутні.