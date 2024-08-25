У суботу у Франції затримали засновника популярного додатка Telegram Павла Дурова.

Про це пише низка ЗМІ (AFP, TF1, Sky News) з посиланням на джерела.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Затримання Павла Дурова

За даними медіа, поліція затримала Павла Дурова, коли його приватний літак приземлився в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.

39-річного франко-росіянина супроводжували його охоронець і жінка.

Засновник Telegram Павло Дуров був зареєстрований у картотеці розшукуваних осіб і прибув до Франції з Азербайджану.

Advertisement

За даними джерел, суд дозволив провести обшуки у Дурова у рамках розслідування можливої протизаконної діяльності користувачів Telegram та відсутності належної системи модерування у месенджері.

У чому підозрюють Дурова

Гендиректору месенджера можуть оголосити підозру у співучасті в тероризмі, продажі наркотиків, шахрайстві та відмиванні грошей.

«Правоохоронці вважають, що Telegram, через відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструментів, які пропонує Telegram (одноразовий номер, криптовалюта тощо), робить його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей та шахрайства», - пише TF1.

«Досить безкарності Telegram», - сказав один зі слідчих в коментарі AFP. Співрозмовник додав - вони здивовані, що Дуров приїхав до Парижа, знаючи про своє перебування у розшуку.

Advertisement

За інформацією ЗМІ, засновнику Telegram Павлу Дурову загрожує 20 років ув'язнення у Франції.

Офіційні коментарі стосовно затримання Павла Дурова наразі відсутні.