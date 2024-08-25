Близько четвертої ранку росіяни вдарили по Харкову та Чугуєву.
Попередньо, війська агресора застосували ракети авіаційного базування Х-59, які запускаються з літаків моделей СУ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.
Війська РФ обстріляли Харків та Чугуїв: багато постраждалих
У Харкові відомо про два «прильоти».
У Слобідському районі міста зафіксовано пряме влучання у житловий будинок.
«Постраждали шість осіб: в однієї людини - поранення голови, у пʼяти - гостра реакція на стрес», - уточнили в прокуратурі.
Повністю зруйновано пʼять приватних будинків. Ще у двадцяти пошкоджено фасади, вибито шибки та вікна.
В Індустріальному районі окупанти поцілили по промисловій зоні. Обійшлося без постраждалих.
У Чугуєві ворог влучив у господарчу споруду на території приватної житлової забудови.
СБУ затримала трьох молодиків, які підпалювали авто ЗСУ в Харкові та на Прикарпатті
Поранено пʼятеро людей. Серед них двоє дітей.
24 серпня окупанти вдарили по Балаклії
Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по приватному сектору Балаклії.
Загорілося два будинки та гараж.
«На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли 2 житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 м кв.», - повідомили в ДСНС.
Постраждав 55-річний чоловік.