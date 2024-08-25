Близько четвертої ранку росіяни вдарили по Харкову та Чугуєву.

Попередньо, війська агресора застосували ракети авіаційного базування Х-59, які запускаються з літаків моделей СУ.

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Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Війська РФ обстріляли Харків та Чугуїв: багато постраждалих

У Харкові відомо про два «прильоти».

У Слобідському районі міста зафіксовано пряме влучання у житловий будинок.

«Постраждали шість осіб: в однієї людини - поранення голови, у пʼяти - гостра реакція на стрес», - уточнили в прокуратурі.

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Повністю зруйновано пʼять приватних будинків. Ще у двадцяти пошкоджено фасади, вибито шибки та вікна.

В Індустріальному районі окупанти поцілили по промисловій зоні. Обійшлося без постраждалих.

У Чугуєві ворог влучив у господарчу споруду на території приватної житлової забудови.

Поранено пʼятеро людей. Серед них двоє дітей.