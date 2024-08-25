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За попередньою інформацією, російські війська вдарили по готелю у Краматорську ракетою «Іскандер-М».
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Сталося це о 22:35 у суботу, 24 серпня.
За даними прокуратури, постраждало двоє журналістів іноземного медіа. Їм 38 та 40 років.
«У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла», - уточнили в Офісі генерального прокурора.
Ще один їхній колега, ймовірно, під завалами.
Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники й правоохоронці.
Війська РФ вдарили по готелю у Краматорську
Росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині та влучили в готель, де жили журналісти.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Наразі відомо про 2 поранених.
Ще людина перебуває під завалами.
Усі троє постраждалих - журналісти: громадяни України, США та Великої Британії.
Окрім готелю, пошкоджена багатоповерхівка, що розташована поруч.
За добу росіяни вбили 7 жителів Донеччини
Протягом доби, 24 серпня, окупаційні війська вбили сімох жителів Донеччини.
Жертвами ворога стали 5 мешканців Костянтинівки, одна людина у Торецьку та одна - у Котлиному.
Ще 15 людей - постраждали.
В обласній владі додали, що загальна кількість загиблих на Донеччині подається без урахування Маріуполя та Волновахи.