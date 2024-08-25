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За попередньою інформацією, російські війська вдарили по готелю у Краматорську ракетою «Іскандер-М».

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Сталося це о 22:35 у суботу, 24 серпня.

За даними прокуратури, постраждало двоє журналістів іноземного медіа. Їм 38 та 40 років.

«У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла», - уточнили в Офісі генерального прокурора.

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Ще один їхній колега, ймовірно, під завалами.

Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники й правоохоронці.

Війська РФ вдарили по готелю у Краматорську

Росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині та влучили в готель, де жили журналісти.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про 2 поранених.

Ще людина перебуває під завалами.

Усі троє постраждалих - журналісти: громадяни України, США та Великої Британії.

Окрім готелю, пошкоджена багатоповерхівка, що розташована поруч.

За добу росіяни вбили 7 жителів Донеччини

Протягом доби, 24 серпня, окупаційні війська вбили сімох жителів Донеччини.

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Жертвами ворога стали 5 мешканців Костянтинівки, одна людина у Торецьку та одна - у Котлиному.

Ще 15 людей - постраждали.

В обласній владі додали, що загальна кількість загиблих на Донеччині подається без урахування Маріуполя та Волновахи.