Президент Володимир Зеленський опублікував нові деталі про українську зброю - ракету-дрон «Паляниця».
«Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї - української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога», - написав глава держави.
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Ракета-дрон «Паляниця»: що відомо
Практично вся інформація про ракету засекречена.
У межах дії нової зброї - два десятки російських військових аеродромів.
Ракету-дрон розробили дуже швидко. На це знадобилося 1,5 року.
«Але мотивація вагома: чим швидше «Паляниця» була б готова, тим більше життів вдасться захистити», - йдеться у відео, яке опублікував президент.
«Паляниця» буде запускатися з наземної платформи. У неї турбореактивний двигун.
Зазначається, що вартість ракети-дрона набагато нижча за аналоги. Робота над її здешевленням та збільшення виробництва триває.
Україна вперше застосувала ракету-дрон «Паляниця»
24 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше й успішне бойове застосування нової ракети-дрона «Паляниця».
За його словами, йдеться про зброю «абсолютно нового класу». «Паляниця» - набагато швидша за наші далекобійні дрони й більш потужна.
«У ракетну програму України входить кластер під назвою «Паляниця». До кластера входить три вироби. Випробування першого пройшло позитивно. З чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон набагато швидша наших далекобійних дронів і потужніша», - сказав Зеленський.