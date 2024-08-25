Президент Володимир Зеленський опублікував нові деталі про українську зброю - ракету-дрон «Паляниця».

«Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї - української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога», - написав глава держави.

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Ракета-дрон «Паляниця»: що відомо

Практично вся інформація про ракету засекречена.

У межах дії нової зброї - два десятки російських військових аеродромів.

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Скрін з відео: Zelenskiy / Official, Telegram.

Ракету-дрон розробили дуже швидко. На це знадобилося 1,5 року.

«Але мотивація вагома: чим швидше «Паляниця» була б готова, тим більше життів вдасться захистити», - йдеться у відео, яке опублікував президент.

«Паляниця» буде запускатися з наземної платформи. У неї турбореактивний двигун.

Зазначається, що вартість ракети-дрона набагато нижча за аналоги. Робота над її здешевленням та збільшення виробництва триває.

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Україна вперше застосувала ракету-дрон «Паляниця»

24 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше й успішне бойове застосування нової ракети-дрона «Паляниця».

За його словами, йдеться про зброю «абсолютно нового класу». «Паляниця» - набагато швидша за наші далекобійні дрони й більш потужна.

«У ракетну програму України входить кластер під назвою «Паляниця». До кластера входить три вироби. Випробування першого пройшло позитивно. З чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон набагато швидша наших далекобійних дронів і потужніша», - сказав Зеленський.