В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що близько 100 її винищувачів завдали превентивних ударів по пускових позиціях угруповання «Хезболла».

Про це повідомляє The Times of Israel.

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У ЦАХАЛ зазначили, що вранці 25 серпня угруповання «Хезболла» мало намір обстріляти центр Ізраїлю.

Проте ізраїльським військовим вдалося запобігти нападу під час превентивних авіаударів на півдні Лівану.

Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли»

За даними ЦАХАЛу, більшість ракетних систем залпового вогню «Хезболли», по яких ізраїльські ВПС вдарили сьогодні вранці, були націлені на Ізраїль.

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Загалом у ході превентивних атак близько 100 винищувачів Повітряних сил Ізраїлю одночасно вразили тисячі ракетних установок «Хезболли».

Своєю чергою «Хезболла» стверджує, що за останні кілька годин угруповання випустило понад 320 снарядів по півночі Ізраїлю, а також кілька дронів із вибухівкою. У «Хезболлі» також заявили, що обстріляли 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

Водночас в угрупованні не згадують про превентивну атаку ЦАХАЛу сьогодні вранці.