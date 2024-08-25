Четверо людей загинули та 13 були поранені через російські обстріли на Сумщині за добу. 

Про це повідомили в поліції. 

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24 серпня окупанти атакували 50 населених пунктів області.  

Росіяни обстріляли Суми

У суботу ввечері окупанти вдарили з авіації по Сумах. 

Росіяни атакували місто близько 21:00. 

«Внаслідок атаки окупантів 40-річний чоловік отримав поранення, від яких помер під час надання медичної допомоги. Іще 6 чоловіків та 2 жінки поранені», - розповіли в прокуратурі. 

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Пошкоджені будинки мирних мешканців. 

На місці удару зайнялася пожежа. Наслідки атаки показали в ДСНС. 

Ситуація на прикордонні Сумщини 

Від ночі 25 серпня російські війська вже три десятки разів атакували прикордонні населені пункти області. 

Як повідомили в ОВА, під ворожим ударом опинилися 14 громад. 

Внаслідок ракетного обстрілу у Верхньосироватській громаді постраждало 10 людей. Серед них - троє дітей. 

Росіяни вдарили по Сумах
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Армія РФ обстріляла місто зранку, є влучання в районі проспекту Свободи.

У Сумській громаді поранено 6 цивільних. Одна людина загинула. 

У більшості випадків ворог бив по регіону КАБами. Гатив з артилерії та мінометів, а також застосував дрони. 

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