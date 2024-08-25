Четверо людей загинули та 13 були поранені через російські обстріли на Сумщині за добу.

Про це повідомили в поліції.

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24 серпня окупанти атакували 50 населених пунктів області.

Росіяни обстріляли Суми

У суботу ввечері окупанти вдарили з авіації по Сумах.

Росіяни атакували місто близько 21:00.

«Внаслідок атаки окупантів 40-річний чоловік отримав поранення, від яких помер під час надання медичної допомоги. Іще 6 чоловіків та 2 жінки поранені», - розповіли в прокуратурі.

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Пошкоджені будинки мирних мешканців.