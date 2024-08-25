Четверо людей загинули та 13 були поранені через російські обстріли на Сумщині за добу.
Про це повідомили в поліції.
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24 серпня окупанти атакували 50 населених пунктів області.
Росіяни обстріляли Суми
У суботу ввечері окупанти вдарили з авіації по Сумах.
Росіяни атакували місто близько 21:00.
«Внаслідок атаки окупантів 40-річний чоловік отримав поранення, від яких помер під час надання медичної допомоги. Іще 6 чоловіків та 2 жінки поранені», - розповіли в прокуратурі.
Пошкоджені будинки мирних мешканців.
На місці удару зайнялася пожежа. Наслідки атаки показали в ДСНС.
Ситуація на прикордонні Сумщини
Від ночі 25 серпня російські війська вже три десятки разів атакували прикордонні населені пункти області.
Як повідомили в ОВА, під ворожим ударом опинилися 14 громад.
Внаслідок ракетного обстрілу у Верхньосироватській громаді постраждало 10 людей. Серед них - троє дітей.
Росіяни вдарили по Сумах
У Сумській громаді поранено 6 цивільних. Одна людина загинула.
У більшості випадків ворог бив по регіону КАБами. Гатив з артилерії та мінометів, а також застосував дрони.