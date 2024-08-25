На агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області вже кілька місяців перебуває російський підрозділ. Але окупанти заблоковані українськими військами.

Про це повідомив речник ОТУ «Харків» Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

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На агрегатному заводі у Вовчанську залишаються росіяни

Для виконання завдань логістики окупанти використовують, зокрема, безпілотники. За допомогою дронів вони доставляють воду, боєкомплекти та медикаменти. Так відбувається на заблокованій ділянці на агрегатному заводі у Вовчанську.

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«На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань», - сказав Саранцев.

За його словами, тут окупанти обмежені у своїх діях і отримують допомогу виключно через дрони.

Ситуація на Харківському напрямку

Речник ОТУ «Харків» зазначив, що наразі є певні «позитивні моменти» щодо витіснення росіян із Харківської області.

«Частково нам вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях. І ми про це обов’язково повідомимо трохи згодом, коли можна буде безпечно про це говорити», - заявив він.

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Саранцев зазначив, що загалом ситуація на Харківщині залишається складною. Противник намагається штурмувати на всіх активних ділянках фронту.

У Вовчанську противник постійно переформовує штурмові групи, бо зазнає великих втрат.

«Штурмові групи постійно поповнюються особовим складом. Тобто, РФ проводить таку внутрішню ротацію, залучає резерви, нарощує систему зв’язку, щоб більш ефективно для себе підготуватися до ведення цих штурмових дій... Разом з тим ми при сприятливих умовах засобами дальньої розвідки виявляємо всі ці пересування і наносимо вогневе ураження - як по скупченнях противника, так і по планових цілях, позиціях, які він намагається створювати, досягши певного рубежу», - сказав Саранцев.