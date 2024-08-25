Оновлено 17:00

Кількість постраждалих внаслідок удару по готелю у Краматорську зросла до шести. Один із них - у тяжкому стані.

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Такі уточнені дані назвали в міській раді.

Пошуково-рятувальна операція триває.

До цього керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про чотирьох потерпілих.

Усі вони - журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії.

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Під час обстрілу Краматорська постраждали журналісти Reuters

Раніше у Reuters підтвердили, що через російську атаку постраждали їхні журналісти.

Один - зник безвісти.

«Член команди Reuters, яка висвітлювала війну в Україні, зник безвісти, ще двоє були госпіталізовані після удару по готелю в місті Краматорськ на сході України», - йдеться в заяві.

За даними видання, у готелі, куди поцілили росіяни, жили шість журналістів Reuters, які висвітлювали війну в Україні.

«Ми терміново шукаємо додаткову інформацію, працюємо з владою Краматорська і підтримуємо наших колег та їхні сім'ї. Ми повідомимо, коли матимемо більше інформації», - додали в інформагентстві.

Фото: ДСНС.

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У Краматорську постраждала журналістка з Польщі

Серед потерпілих - громадянка Польщі Моніка Андрушевська.

Про це повідомляє Polsat News.

На момент удару журналістка проїжджала поруч з готелем.

Вона опублікувала фото свого розбитого автомобіля.