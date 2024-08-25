Оновлено 17:00
Кількість постраждалих внаслідок удару по готелю у Краматорську зросла до шести. Один із них - у тяжкому стані.
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Такі уточнені дані назвали в міській раді.
Пошуково-рятувальна операція триває.
До цього керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про чотирьох потерпілих.
Усі вони - журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії.
Під час обстрілу Краматорська постраждали журналісти Reuters
Раніше у Reuters підтвердили, що через російську атаку постраждали їхні журналісти.
Один - зник безвісти.
«Член команди Reuters, яка висвітлювала війну в Україні, зник безвісти, ще двоє були госпіталізовані після удару по готелю в місті Краматорськ на сході України», - йдеться в заяві.
За даними видання, у готелі, куди поцілили росіяни, жили шість журналістів Reuters, які висвітлювали війну в Україні.
«Ми терміново шукаємо додаткову інформацію, працюємо з владою Краматорська і підтримуємо наших колег та їхні сім'ї. Ми повідомимо, коли матимемо більше інформації», - додали в інформагентстві.
У Краматорську постраждала журналістка з Польщі
Серед потерпілих - громадянка Польщі Моніка Андрушевська.
Про це повідомляє Polsat News.
На момент удару журналістка проїжджала поруч з готелем.
Вона опублікувала фото свого розбитого автомобіля.
«Моя перша особиста кров, пролита за Україну - якраз на День Незалежності. Після 10 років війни. Іскандер поруч зі мною… Ти просто їздиш по місту. Просто живеш. Просто дихаєш. Цього достатньо, щоб росіяни спробували тебе вбити», - написала вона у соцмережах.