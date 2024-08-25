Люди не постраждали.

Під час удару в салоні перебували 2 рятувальників, поліцейський та 4 евакуйовані особи. Серед пасажирів була дитина.

Про це повідомили в ДСНС.

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Під удар потрапила група «Фенікс», яка вивозила людей з Українська Донецької області.

Російські військові атакували безпілотником авто з цивільними під час евакуації.

На Донеччині триває евакуація місцевих жителів

Поліція посилено евакуює людей у Покровську, Мирнограді, Селидовому Донецької області.

Через наближення лінії фронту в Покровському районі збільшено кількість патрулів, створено резервні слідчо-оперативні групи для документування воєнних злочинів РФ.

У регіоні працюють 17 евакуаційних груп.

Основне завдання - вивезти дітей з прифронтових населених пунктів, де оголошено примусову евакуацію. Це вся Покровська громада, а також Мирноград і Селидове.

«Якщо мешканці готові виїжджати, їх одразу відвозять до безпечного місця, де соцслужби надають всю необхідну допомогу та підшукують житло. Виїзд відбувається виключно на броньованих автомобілях з дотриманням всіх заходів безпеки», - розповідають в поліції.