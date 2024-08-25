Російські військові атакували безпілотником авто з цивільними під час евакуації.
Під удар потрапила група «Фенікс», яка вивозила людей з Українська Донецької області.
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Про це повідомили в ДСНС.
Окупанти вдарили FPV-дроном по евакуаційному авто
Росіяни вдарили по евакуаційному автомобілю FPV-дроном.
Під час удару в салоні перебували 2 рятувальників, поліцейський та 4 евакуйовані особи. Серед пасажирів була дитина.
Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль.
Люди не постраждали.
На Донеччині триває евакуація місцевих жителів
Поліція посилено евакуює людей у Покровську, Мирнограді, Селидовому Донецької області.
Через наближення лінії фронту в Покровському районі збільшено кількість патрулів, створено резервні слідчо-оперативні групи для документування воєнних злочинів РФ.
У регіоні працюють 17 евакуаційних груп.
Основне завдання - вивезти дітей з прифронтових населених пунктів, де оголошено примусову евакуацію. Це вся Покровська громада, а також Мирноград і Селидове.
«Якщо мешканці готові виїжджати, їх одразу відвозять до безпечного місця, де соцслужби надають всю необхідну допомогу та підшукують житло. Виїзд відбувається виключно на броньованих автомобілях з дотриманням всіх заходів безпеки», - розповідають в поліції.