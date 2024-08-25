Папа Римський Франциск висловив занепокоєння через рішення Києва заборонити російську церкву в Україні.

Про це він сказав у неділю під час зустрічі з вірянами.

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Понтифік закликав не забороняти жодну церкву.

Папа Франциск засудив рішення України заборонити російську церкву

«Не чіпайте церкви», - сказав Папа Римський у своїх щотижневих молитвах, пише AFP.

За його переконанням, людина не чинить зла, якщо молиться. Франциск закликав дозволяти тим, хто хоче молитися, робити це «в тій церкві, яку вони вважають своєю».

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Понтифік додав, що продовжує «зі скорботою» стежити за бойовими діями в Україні.

«Роздумуючи над нещодавно ухваленим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх», - сказав Папа Римський.

Президент підписав закон про заборону російської церкви

У День незалежності 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Російською Федерацією.

Більше по темі Кремль демонтує останній останній український храм у Криму Наразі з храму зняли купол і розібрали верхню частину церкви.

Відповідний документ депутати ухвалили цього тижня.

Закон встановлює обмеження на діяльність релігійних організацій, які можуть бути пов'язані з Росією.

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Організації, які підозрюють у співпраці з російською церквою, матимуть 9 місяців, аби розірвати такі зв'язки. Їх перевірятиме відповідна експертна комісія.

У випадку порушень за рішенням суду промосковські релігійні організації можуть заборонити.

Kyiv Post аналізував, що означає прийнятий українським парламентом церковний закон та чи обмежує він релігійні права.