Наступ ЗСУ у Курській області РФ є частиною великої військово-дипломатичної операції. Її мета - примусити Росію до миру.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для індійських журналістів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, Київ прагне примусити РФ «бути готовою до справедливого миру».

Мета Курської операції

Президент зазначив, що Курська операція не дала росіянам захопити Сумщину та послабити позиції ЗСУ.

«Нам було дуже складно довгий час без допомоги партнерів. Нам було дуже складно перехопити ініціативу і нам це потрібно було зробити. І це один з етапів цього задуму. Він спрацював», - сказав український лідер.

Advertisement

При цьому він не став розкривати всі плани Києва.

«Коли все закінчиться, якщо в нас вийде, стане очевидно, для чого і що ми робимо», - додав глава держави.