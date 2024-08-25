Наступ ЗСУ у Курській області РФ є частиною великої військово-дипломатичної операції. Її мета - примусити Росію до миру.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для індійських журналістів.
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За його словами, Київ прагне примусити РФ «бути готовою до справедливого миру».
Мета Курської операції
Президент зазначив, що Курська операція не дала росіянам захопити Сумщину та послабити позиції ЗСУ.
«Нам було дуже складно довгий час без допомоги партнерів. Нам було дуже складно перехопити ініціативу і нам це потрібно було зробити. І це один з етапів цього задуму. Він спрацював», - сказав український лідер.
При цьому він не став розкривати всі плани Києва.
«Коли все закінчиться, якщо в нас вийде, стане очевидно, для чого і що ми робимо», - додав глава держави.
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Росія хотіла окупувати Харків та Суми, - Зеленський
Володимир Зеленський додав, що Москва готувала вторгнення на Харківщині та хотіла окупувати 1,5-мільйонний Харків.
«А сьогодні саме 1,5 мільйона людей там живе. Тому що Росія вторглася на цей напрямок, і люди зі знищених домівок в маленьких містечках і селах Харківського регіону переїхали в Харків. Там зараз 1,5 мільйона. Росія хоче окупувати це місто», - пояснив глава держави.
Однак, Україна зірвала такі плани Кремля.
«Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їхній крок був, і вони вже все підготували - на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити», - пояснив глава держави.
Президент наголосив, що Україна не вдиралася до РФ. Навпаки, це Росія напала на нашу державу 10 років тому.