У неділю ввечері підтвердили загибель члена команди Reuters, який вважався зниклим безвісти в неділю вранці після того, як російський ракетний удар поранив кількох іноземних журналістів у готелі в Краматорську Донецької області.
Незабаром після російської атаки в суботу ввечері глобальна телерадіомовна служба оприлюднила заяву, в якій йдеться про те, що ракета влучила в готель «Сапфір», де зупинилася її команда з шістьох людей.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
«Один наш колега зник безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.
Інші троє членів команди вціліли.
Пізніше того ж дня агентство Reuters оплакало втрату зниклого члена групи, радника з питань безпеки. У пресслужбі заявили, що вбитий радник «допоміг убезпечити багатьох журналістів, коли ті висвітлювали події по всьому світу. Він був дорогим колегою та другом, і за ним будуть сумувати».
Ним виявився 40-річний громадянин Великобританії Райан Еванс.
Перед цим голова Краматорської військової адміністрації повідомив, що під завалами знайдено тіло одного чоловіка, але тоді його не опізнали.
Українська прокуратура заявила, що готель був уражений російською ракетою «Іскандер» о 22:35 за місцевим часом у суботу. Постраждала й сусідня будівля.
Державний департамент США підтвердив, що серед поранених також є американець, але поки не встановив особу. Голова Донецької ОДА повідомив, що серед постраждалих журналістів є «громадяни України, США, Латвії та Німеччини».
Однак, як повідомляє Polsat News, також була поранена польська журналістка Моніка Андрушевська, яка їхала поблизу місця удару.
«Моя перша кров, пролита за Україну - якраз до Дня Незалежності. Після 10 років війни. «Іскандер» влучив впритул», - поділилася Андрушевська у соцмережах.
A Polish journalist and aid worker has been injured in a Russian #attack in Ukraine.— TVP World (@TVPWorld_com) August 25, 2024
READ MORE ➡️ https://t.co/W4P7b8VqIt
📸 Facebook / Monika Andruszewska pic.twitter.com/56QCgTgj9n
Білоруські сили збираються на українському кордоні
У Міністерстві закордонних справ заявили, що біля білорусько-українського кордону під приводом проведення навчань скупчилася велика кількість білоруських військових і техніки.
За даними українських спецслужб, Збройні сили Республіки Білорусь стягують значну кількість військовослужбовців, зокрема спецпризначенців, а також озброєння та військову техніку - танки, артилерію, реактивні системи залпового вогню, авіацію, системи ППО та інженерно-бойову техніку поблизу північного кордону України в Гомельській області під приводом проведення військових навчань. У міністерстві повідомили, що в цьому ж районі помітили колишніх російських найманців ПВК "Вагнер".
«Військові навчання в прикордонній зоні та поблизу ядерного об’єкта - Чорнобильської АЕС - це загроза національній безпеці України, а також світовій безпеці.
«Ми закликаємо білоруських чиновників уникати помилок, які під тиском Москви мали би трагічні наслідки для їхньої власної країни, а збройні сили - припинити недружні маневри та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує радіус дії білоруської зброї», - наголосили в міністерстві.
Зеленський засудив напад на готель і закликав Захід прискорити передачу обіцяних пакетів допомоги.
У своєму вечірньому зверненні з нагоди Дня Незалежності в неділю президент Володимир Зеленський засудив напад на готель «Сапфір», сказавши, що «світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста».
У своєму зверненні Зеленський також закликав західних партнерів поспішити виконати свої обіцянки щодо зброї, зазначивши, що «чим довше ми змушені очікувати, тим більше шкоди встигне завдати Росія».
«Нам також потрібно забезпечити відсутність затримок у матеріально-технічному забезпеченні нашої оборони, щоб наші воїни могли діяти згідно з потребами на фронті», - сказав президент у своєму зверненні.
«Наразі ми маємо кілька гучних заяв про оборонні пакети від наших партнерів для України, які місяцями не були повністю реалізовані».
«У нас також є угоди щодо ППО, які все ще виконуються», - зазначив Зеленський і додав: «Це особливо важливо з наближенням нового навчального року».
«І всі наші розмови з лідерами, усі перемовини - саме про це. Про швидкість і силу спільних рішень. Про виконання наших домовленостей. Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші, ніж будь-який терорист»
Today in Kramatorsk, the entire day was spent clearing the rubble after a Russian missile strike. Among the injured were journalists - a Reuters film crew, citizens of Ukraine, America, and Britain. A regular city hotel was destroyed by a Russian “Iskander” missile. Deliberately.… pic.twitter.com/vvKQNFKW8o— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2024
Україна претендує на ще два населені пункти в Росії, а росіяни просуваються до Покровська
Також у своєму зверненні Зеленський похвалився новітнім українським безпілотником і повідомив, що Збройні сили України (ЗСУ) за 20 днів після вторгнення в Курську область Росії захопили ще два населені пункти.
«Я щойно спілкувався з головнокомандувачем Сирським. У Курській області ми просунулися від одного до трьох кілометрів. Ми взяли під контроль ще два населених пункти. Тривають активні дії ще в одному населеному пункті», – зазначив Зеленський.
Однак, за даними Інституту вивчення війни (ISW), в Донецькій області російські війська одночасно продовжили просування на південний схід від Покровська, зокрема в південній та східній частинах Новогродівки, і що московські війська зараз контролюють понад половину населеного пункту.
Зокрема, російські мілблогери стверджували, що війська Росії просунулися до околиць Маринівки (безпосередньо на південь від Новогродівки), пройшли до 5,45 кілометра в ширину і 1,7 кілометра в глибину на північ від Калинового (на південний схід від Покровська) і вздовж водосховища на схід від Калинового.
Однак аналітики ISW уточнили, що не мають підтвердження цих російських заяв.
Президент України знову звернув увагу на новітній український дрон з турбореактивним двигуном.
«Вчора [24 серпня - ред.] відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї - української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога», - сказав Зеленський.
У суботу президент підтвердив перше використання цього нового українського безпілотника.
«Буквально сьогодні відбулося успішне перше бойове застосування нашої нової зброї. Це абсолютно новий клас зброї - українська ракета «Паляниця». Це наш новий метод відплати агресору. По ворогу вдарили… Я пишаюся нами», – сказав Зеленський.