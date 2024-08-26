У неділю ввечері підтвердили загибель члена команди Reuters, який вважався зниклим безвісти в неділю вранці після того, як російський ракетний удар поранив кількох іноземних журналістів у готелі в Краматорську Донецької області.

Незабаром після російської атаки в суботу ввечері глобальна телерадіомовна служба оприлюднила заяву, в якій йдеться про те, що ракета влучила в готель «Сапфір», де зупинилася її команда з шістьох людей.

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«Один наш колега зник безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.

Інші троє членів команди вціліли.

Пізніше того ж дня агентство Reuters оплакало втрату зниклого члена групи, радника з питань безпеки. У пресслужбі заявили, що вбитий радник «допоміг убезпечити багатьох журналістів, коли ті висвітлювали події по всьому світу. Він був дорогим колегою та другом, і за ним будуть сумувати».

Ним виявився 40-річний громадянин Великобританії Райан Еванс.

Перед цим голова Краматорської військової адміністрації повідомив, що під завалами знайдено тіло одного чоловіка, але тоді його не опізнали.

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Українська прокуратура заявила, що готель був уражений російською ракетою «Іскандер» о 22:35 за місцевим часом у суботу. Постраждала й сусідня будівля.

Державний департамент США підтвердив, що серед поранених також є американець, але поки не встановив особу. Голова Донецької ОДА повідомив, що серед постраждалих журналістів є «громадяни України, США, Латвії та Німеччини».

Однак, як повідомляє Polsat News, також була поранена польська журналістка Моніка Андрушевська, яка їхала поблизу місця удару.

«Моя перша кров, пролита за Україну - якраз до Дня Незалежності. Після 10 років війни. «Іскандер» влучив впритул», - поділилася Андрушевська у соцмережах.