У ніч проти 26 серпня безпілотники налетіли на міста Саратов та Енгельс у Саратовській області РФ, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Наліт дронів на російські міста Саратов та Енгельс – подробиці

У місті Енгельс Саратовської області дрон також влучив у багатоповерхову будівлю, внаслідок чого були пошкоджені десятки автомобілів.

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Ушкоджень зазнав житловий будинок комплексу "Енгельс-Сіті 4", який розташований за 4 кілометри від військової бази "Енгельс-2".

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За словами місцевого губернатора Романа Бусаргіна, уламки безпілотника впали й на будинок у житловому комплексі "Volga sky" у Саратові. Це не лише найвищий будинок міста, а й найвища будівля Поволжя висотою 128,6 м).

В ASTRA зазначили, що від будинку до льотної військової частини та військового аеродрому в Енгельсі – 12 кілометрів і 22 хвилини їзди.

Водночас у ворожому міноборони заявили, що за ніч над територією РФ збили 20 БпЛА.

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Вибух на одному з найбільших НПЗ Росії в Омську, що виробляє продукцію для російської армії, спричинив пожежу на площі 1 000 кв. м. Двоє постраждалих госпіталізовані.

9 знешкодили над територією Саратовської області, 3 – над територією Курської області, по 2 БПЛА – над територіями Білгородської, Брянської та Тульської областей, а також по одному БПЛА знищено над територіями Орловської та Рязанської областей.

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Удари по аеродрому Енгельс – що відомо

У ніч проти 27 липня дрони ГУР атакували російський військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та військовий аеродром «Оленья» в Мурманській області. 

На російському аеродромі Енгельс, де розташована стратегічна авіація ворога, гучно було близько восьмої ранку. 

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