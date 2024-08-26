У ніч проти 26 серпня безпілотники налетіли на міста Саратов та Енгельс у Саратовській області РФ, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
Наліт дронів на російські міста Саратов та Енгельс – подробиці
У місті Енгельс Саратовської області дрон також влучив у багатоповерхову будівлю, внаслідок чого були пошкоджені десятки автомобілів.
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Ушкоджень зазнав житловий будинок комплексу "Енгельс-Сіті 4", який розташований за 4 кілометри від військової бази "Енгельс-2".
За словами місцевого губернатора Романа Бусаргіна, уламки безпілотника впали й на будинок у житловому комплексі "Volga sky" у Саратові. Це не лише найвищий будинок міста, а й найвища будівля Поволжя висотою 128,6 м).
В ASTRA зазначили, що від будинку до льотної військової частини та військового аеродрому в Енгельсі – 12 кілометрів і 22 хвилини їзди.
Водночас у ворожому міноборони заявили, що за ніч над територією РФ збили 20 БпЛА.
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9 знешкодили над територією Саратовської області, 3 – над територією Курської області, по 2 БПЛА – над територіями Білгородської, Брянської та Тульської областей, а також по одному БПЛА знищено над територіями Орловської та Рязанської областей.
Удари по аеродрому Енгельс – що відомо
У ніч проти 27 липня дрони ГУР атакували російський військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та військовий аеродром «Оленья» в Мурманській області.
На російському аеродромі Енгельс, де розташована стратегічна авіація ворога, гучно було близько восьмої ранку.