У ніч проти 26 серпня безпілотники налетіли на міста Саратов та Енгельс у Саратовській області РФ, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА. Наліт дронів на російські міста Саратов та Енгельс – подробиці У місті Енгельс Саратовської області дрон також влучив у багатоповерхову будівлю, внаслідок чого були пошкоджені десятки автомобілів. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Ушкоджень зазнав житловий будинок комплексу "Енгельс-Сіті 4", який розташований за 4 кілометри від військової бази "Енгельс-2". Advertisement

За словами місцевого губернатора Романа Бусаргіна, уламки безпілотника впали й на будинок у житловому комплексі "Volga sky" у Саратові. Це не лише найвищий будинок міста, а й найвища будівля Поволжя висотою 128,6 м). В ASTRA зазначили, що від будинку до льотної військової частини та військового аеродрому в Енгельсі – 12 кілометрів і 22 хвилини їзди.