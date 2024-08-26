У народі свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя часто називали Головосіки. Раніше українці відзначали цей день 11 вересня, але після рішення перейти на новоюліанський календар для вірян ПЦУ та УГКЦ дата свята зсунулась на кінець літа — 29 серпня.

Дата Усікновення глави Іоанна Предтечі за новим календарем

За старим стилем свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя відзачалося 11 вересня, тепер дата за новим стилем буде 29 серпня. Перехід Православної та Греко-католицької церков на Новоюліанський календар змінив дати багатьох свят, які прив'язані до дати Великодня та є "рухомими". Цьогоріч свято припадає на четвер, але цей день не буде вихідним.

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Відзначення Усікновення глави святого Іоанна Хрестителя є надзвичайно важливою подією для багатьох вірян. І хоча це свято не належить до двонадесятих, тобто 12 найважливіших свят церковного календаря, це важлива скорботна подія. Цього дня проходять особливі служби та молебні, під час яких віряни вшановують пам'ять Іоанна Хрестителя та його жертовність.

Усікновення глави Івана Предтечі: історія свята

Усікновення глави Іоанна Предтечі — це не радісна подія, святом його називають через те, що цього дня було заборонено робити будь-яку роботу. Відзначення цього дня передусім означає поновлення пам’яті про мученицьку смерть великого пророка. Іоанна після того, як він охрестив Господа і невдало висловився щодо зв'язку Ірода з Іродіадою, дружиною брата його Филипа. Через це він невдовзі став в’язнем царя Ірода. Вбити пророка у царя не піднялась рука, тож посадити його до в'язниці було найкращим на той час рішенням.

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Пізніше під час пишного святкування дня народження царя Ірода був бенкет та всілякі забави. Під час них дочка Іродіади Саломія виконала чудовий танець, який дуже сподобався цареві Іроду, тож він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. За підказкою матері, щоб позбутися кривдника назавжди, вона попросила подати голову Іоанна Хрестителя на блюді.

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Ірод не дуже хотів виконувати свою обіцянку, але був зв'язаний нею, тож відправив воїнів до в'язниці й незабаром на святковий стіл таки винесли голову Іоанна Хрестителя.

Традиції та народні вірування в День Усікновення

Жінка молиться під час служби у Львові, травень 2024 року. (Фото ЮРІЯ ДЯЧИШИНА / AFP)

У великий день жалоби за смертю Іоанна Предтечі церква забороняє будь-яку роботу і важку фізичну працю. Також за звичаєм встановлюється суворий одноденний піст, щоб згадати подвиг Іоанна Хрестителя, який свого часу багато років постився у пустелі, щоб очистити душу й тіло. У це велике церковне свято вірянам рекомендується присвятити час сім'ї, сходити на молебень та провести день у мирі та тиші.

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Існують також численні народні звичаї та заборони, які передаються з покоління в покоління. Так, наприклад, вважалося, що впродовж цього дня не слід різати нічого, що нагадує голову, як-то круглий хліб чи кавун — тож їжу зазвичай ламали руками. Також наші предки вважали, що в цей день великий гріх їсти борщ — можливо тому, що туди нарізається капуста та буряк, а це круглі овочі, або тому, що борщ за кольором схожий на кров. Заборонено було й подавати їжу на великому круглому блюді, та й взагалі харчувалися скромно, здебільшого хлібом і водою, інколи варили чи запікали картоплю в шкірці, щоб не різати її.

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Звісно ж, через сакральне значення цього дня всіляко уникали співів і танців, намагалися проводити день у тиші та допомагати ближнім, як заведено в усі великі церковні свята. Люди, що страждають від головного болю чи мігреней, можуть просити зцілення в цей день: вважалося, що Іоанн Хреститель може почути їхні молитви й відповісти на них. Також у День Усікновення глави Іоанна Предтечі наші предки збирали цілющі трави, особливо ті, які допомагали від мігрені та безсоння.

Зазначимо, що багато священників вважають ці традиції застарілими забобонами, і що натомість праведним вірянам краще поститися та відвідувати богослужіння. Вони зазначають, що такі звичаї радше свідчать про брак релігійної освіти, аніж про істинні заборони від церкви, але по факту всі ці традиції не суперечать офіційним православним канонам.