На одному з найбільших російських нафтопереробних заводах в Омську прогримів вибух, після чого почалась пожежа, повідомляють російські медіа. На Омському НПЗ "Газпромнефть-ОНПЗ" сталася пожежа. Вогонь охопив технологічне обладнання.

Попередньо, площа пожежі складає 1 000 квадратних метрів.

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За наявною інформацією, вибух стався на установці «АВТ-11», яка є важливою частиною процесу нафтообробки. Вона відповідає за поділ нафти на фракції для подальшої переробки. Пошкодження цієї установки може суттєво вплинути на роботу НПЗ.

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Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок вибуху двоє людей дістали серйозних поранень, і їх екстрено госпіталізували. Один постраждалий втратив кінцівку, а інший отримав закриту черепно-мозкову травму та контузію.

Причини вибуху наразі з'ясовують, росіяни не виключають можливості удару з боку України.

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Kyiv Post звернувся до українських спецслужб по коментар, втім на момент публікації не отримав відповіді.

Омський нафтопереробний завод - що варто знати

Омський нафтопереробний завод, розташований у місті Омськ, є одним із найбільших підприємств нафтопереробки в Росії, що належить компанії «Газпром нефть». На заводі працює близько 3600 людей.

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Завод виробляє приблизно 50 видів нафтопродуктів, серед яких високооктанові бензини, дизельне та суднове пальне, авіагас, бітум, побутовий газ, технічна сірка, а також інша продукція, яка використовується російською армією.