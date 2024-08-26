Україна прагне отримати від Великої Британії дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів по цілях у глибині Росії, вважаючи, що це може змусити Москву почати переговори про припинення бойових дій, повідомляє The Guardian із посиланням на високопосадовців України.

Один із співрозмовників видання підкреслив, що Росія погодиться на переговори лише тоді, коли зрозуміє, що Україна здатна «загрожувати Москві та Санкт-Петербургу». Використання Storm Shadow для ударів углиб російської території показало би Кремлю, що військові об'єкти поблизу російської столиці перебувають під загрозою прямих атак, зазначили інші співрозмовники видання.

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Однак ця стратегія є високоризикованою і поки що не отримала підтримки США. Попри те, що ракети Storm Shadow є англо-французькою розробкою, деякі з її компонентів постачають Сполучені Штати, а тому дозвіл на використання цих ракет в Україні мають дати й у Білому домі. Втім, там поки що відмовляються це робити, побоюючись "ескалації конфлікту".

Більше по темі Скільки росіян ЗСУ взяли в полон у Курській області - що кажуть відео та фото Американське видання вивчило понад 130 фотографій і відео, які задокументували капітуляцію російських військ від початку наступу ЗСУ в Курській області 6 серпня.

Київ вже місяцями намагається отримати дозвіл на використання Storm Shadow для ударів по цілях у Росії, але безуспішно. Проте, з погіршенням ситуації на східному фронті набирає сили переконання, що контратака є найкращим варіантом.

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12 серпня, на тлі наступу ЗСУ в Курській області, президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам домогтися дозволу Заходу на використання далекобійної зброї для ударів по російській території. Того ж дня видання The Telegraph, посилаючись на представника канцелярії британського прем'єр-міністра, повідомило, що Київ не отримав дозволу від Лондона на застосування далекобійних ракет Storm Shadow для ударів по Росії.