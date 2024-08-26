1 872 компаній заборгували зарплату працівникам за поточний рік, повідомив Опендатабот.
Як змінювалася кількість боргів по зарплаті впродовж років
Наразі станом на 6 серпня зареєстровано понад 34 тис. боргів по зарплаті.
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Найбільше проваджень за боргами по зарплаті зафіксували у 2021 році, тобто 6,3 тис. А після початку повномасштабного вторгнення нових проваджень поменшало на 29%.
Однак їхня кількість почала зростати у 2023 році, тобто +6.6% за рік. Цьогоріч вже заборгували співробітникам на 7.1% більше, аніж за весь минулий рік.
Де найбільше затримують зарплату
Найбільше роботодавців, які заборгували зарплату, виявилося на Сумщині, де зафіксували 5,6 тис. проваджень або 16.4% від загальної кількості. Друге місце посів Київ із показником у 3,4 тис. боргів по зарплаті, а трійку замкнула Дніпропетровщина з 2,2 тис. або 6.6%.
У майже 3 тис. проваджень регіон не визначено.
Найбільшими боржниками є держпідприємства та акціонерні товариства, які мають понад 11 та 9 тис. проваджень від усіх боргів. На третьому місці ТОВ із 4,9 тис., а на дочірні та комунальні підприємства припадає 12.5% та 4.3% усіх боргів.
Які українські компанії найчастіше є боржниками по зарплатах
Найбільш затятими боржниками, за даними Опендатабот, є такі українські компанії:
- Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання;
- Полтавський облавтодор;
- Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння;
- Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - інжиніринг;
- Енергосталь;
- Запоріжцивільпроект;
- Рівненський автомобільний ремонтний завод.