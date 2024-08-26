За допомогою бойової системи DELTA українці знищили ворожу техніку вартістю понад 15 млрд доларів, повідомили в Міністерстві оборони України з посиланням на свого керівника Рустема Умєрова.

Яка вартість ворожої техніки, знищеної українцями за допомогою системи DELTA

"Україна – високотехнологічна держава, і чисельну перевагу російського ворога на полі бою компенсують наші цифрові рішення і високоточна зброя. Сучасна система DELTA від Міноборони ефективно застосовується Збройними силами", – пояснив Умєров.

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DELTA, за його словами, буде впроваджена в усіх силових структурах.

Наразі цифрова команда Міноборони спільно з Держспецзв'язку, СБУ й іншими партнерами покращили заходи безпеки, щоб ЗСУ отримували для знищення ворога найбільш технологічні інструменти.

Що таке система DELTA

DELTA успішно пройшла аудит і відповідає сучасним вимогам комплексної системи захисту інформації, а також може долучатися до бойових процесів Сил оборони.

Систему тестують на навчаннях НАТО CWIX з 2019 року, де відбуваються випробування та покращення взаємосумісності бойових систем між країнами-членами й країнами-партнерами.

DELTA у 2024 році пройшла успішні тестування п’яти різних стандартів взаємосумісності й інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ, а також відпрацювала сценарії збору даних про розташування власних сил та дружніх підрозділів.

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Держбюджет поповнився на майже 25 млн грн завдяки переробці знищеної техніки РФ

До держбюджету України вже надійшло 24,7 млн грн від переробки знищеної російської техніки, а решта коштів спрямована на потреби військових.

У ході бойових дій накопичені 1000 тонн брухту із вмістом дорогоцінних металів, зокрема 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Переробка здійснюється лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

До кінця поточного року в Міноборони запланували отримати ще щонайменше 18 млн гривень.