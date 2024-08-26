109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" своєю чергою летіли з Приморсько-Ахтарська, Курська, Єйська в РФ, Чауда – Крим.

3 крилаті ракети Х-22 запускали із повітряного простору Воронезької області, а 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області та з району Маріуполя.

Водночас понад 4 тис. з них були діти.

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Водночас 77 крилатих ракет Х-101 летіли з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря, а 28 крилатих ракет "Калібр" – із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря.

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" запускали з повітряного простору Рязанської та Липецької областей, а 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 – із Курської, Воронезької областей та з Криму.

Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Кілька БпЛА локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

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У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року Росія завдала масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, а українська ППО збила 201 повітряну ціль, повідомили в Повітряних силах.

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки

О 6 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Приблизно о 07:00 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

Згідно з даними Президента України Володимира Зеленського, під час сьогоднішньої комбінованої атаки України росіяни застосували щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

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Близько 15:30 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько 12 годин 40 хвилин.

Водночас у Києві повітряна тривога тривала 7 годин поспіль.

О 14:30 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.

До ліквідації надзвичайних ситуацій під час цих атак залучили 740 рятувальників і 176 одиниць техніки. Частина з них досі працює над ліквідацією наслідків.