У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року Росія завдала масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, а українська ППО збила 201 повітряну ціль, повідомили в Повітряних силах.

Наймасованіший комбінований обстріл України 26 серпня – що відомо

Унаслідок повітряного бою збиті такі цілі:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Кілька БпЛА локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Advertisement

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" запускали з повітряного простору Рязанської та Липецької областей, а 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 – із Курської, Воронезької областей та з Криму.

Водночас 77 крилатих ракет Х-101 летіли з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря, а 28 крилатих ракет "Калібр" – із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря.

У Києві під час ракетної атаки на станціях метро укривалися понад 50 тис. людей
Більше по темі

У Києві під час ракетної атаки на станціях метро укривалися понад 50 тис. людей

Водночас понад 4 тис. з них були діти.

3 крилаті ракети Х-22 запускали із повітряного простору Воронезької області, а 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області та з району Маріуполя.

Advertisement

109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" своєю чергою летіли з Приморсько-Ахтарська, Курська, Єйська в РФ, Чауда – Крим.

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки

О 6 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Приблизно о 07:00 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

Згідно з даними Президента України Володимира Зеленського, під час сьогоднішньої комбінованої атаки України росіяни застосували щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Advertisement

Близько 15:30 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько 12 годин 40 хвилин.

Водночас у Києві повітряна тривога тривала 7 годин поспіль.

О 14:30 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.

До ліквідації надзвичайних ситуацій під час цих атак залучили 740 рятувальників і 176 одиниць техніки. Частина з них досі працює над ліквідацією наслідків.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Російська атака пошкодила Київську ГЕС, але загрози руйнування немає Київ
Російська атака пошкодила Київську ГЕС, але загрози руйнування немає
Юлія Струк
6г тому
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки ВАЖЛИВО Київ
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки
Київ Пост
6г тому
У Києві під час ракетної атаки на станціях метро укривалися понад 50 тис. людей Київ
У Києві під час ракетної атаки на станціях метро укривалися понад 50 тис. людей
Київ Пост
7г тому
Україна готує відповідь Росії на масований комбінований обстріл – Умєров Росія
Україна готує відповідь Росії на масований комбінований обстріл – Умєров
Київ Пост
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній Майже 1,9 тис. компаній заборгували зарплату працівникам у 2024 році