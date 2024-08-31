3-5 вересня у польському курортному місті Карпач (Нижня Силезія) відкривається XXXIII Економічний Форум. Цей захід вважається польським Давосом.

Місце проведення заходу обрано вдало – гірський курорт, цікаві гості, інформативні виступи і дискусійні панелі. І нехай Вас не вводить в оману визначення Форуму – економічний.

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Як пишуть організатори: «Форум – це найбільша в Середньо-Східній Європі платформа зустрічей, в рамках якої не тільки обговорюється безпека, перспективи державного розвитку, сучасні виклики і шляхи їхнього подолання, але й представляються конкретні рішення і інноваційні ідеї».

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Насправді це один з найкращих майданчиків, де лідери бізнесу мають можливість зустрітись з політиками найвищого рангу під час бесіди в кулуарах або, як прийнято казати, «на полях».

В минулому році початок Форуму співпав із «зерновою кризою» між Україною та Польщею, тому народних депутатів і представників влади вищого рівня на тогорічному заході не було.

Мені здається, що це було помилкою. Але сподіваюсь, що цього року ми її вдруге не припустимось. Майданчик Форуму характерний тим, що його учасниками є не тільки прем`єр Республіки Польща й польські депутати, але й керівники інших світових держав, представники Європарламенту, діячі науки, культури, мистецтва, журналісти з десятків провідних країн світу. І це все в рамках формально Економічного Форуму.

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На сайті організаторів зазначено, що протягом 3 днів тут відбудеться 500 дискусій за участі 6000 учасників. Топ спікерами будуть Доналд Туск, Вацлав Гавел, Андржей Дуда, Свєтлана Тихановська, Олександр Кваснєвский, Денис Шмигаль, Маріо Монті, Жозеф Мануель Боррозо, Петер Фіала, Валдас Адамкус, Ендрю Хамілтон,Тео Бертрам, Лешек Міллер.

Сподіваємось, що наші депутати і представники влади різних рівнів також цього року будуть широко представлені на Економічному Форумі у Карпачі.

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Серед тем заходу не тільки економіка, але й блок, який стосується опору України російській агресії та відбудові України. Сподіваюсь, що на ньому буде присутній Уповноважений РП у справі відбудови України, чинний депутат Павел Коваль. Відбудуться дискусії щодо місця і ролі біженців з України у польському суспільстві.

В рамках Форуму відбудуться: Форум з охорони здоров`я, IX Європейський конгрес органів самоуправління, Форум кібербезпеки.

Атмосфера зустрічей тут зазвичай дуже сердечна, дискусіх плідні, спікери достойні й цікаві. Під час Форуму пройде велика кількість інтеграційних заходів, презентацій книжок (не тільки польських, але й українських та світових авторів), концертів, екскурсій по Дольному Шльонску (Нижній Силезії), що славиться найбільшої кількістю замків на терені Польщі.

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Я буду модерувати дискусію, присвячену безпеці Чорного моря, на яку завітають спікери з Грузії, Румунії, України.

Усі охочі можуть ознайомитись з програмою з програмою форуму тут.