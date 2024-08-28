Кількість постраждалих після чергового удару РФ по Кривому Рогу зросла до восьми осіб, повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вже 8 постраждалих у Кривому Розі. Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно», — повідомив він.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Раніше начальник Дніпропетровської ОВА у своєму у Телеграмі  повідомляв, що внаслідок чергового удару РФ по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу постраждали п´ятеро осіб: чотири чоловіки та жінка.

Advertisement

 «У Кривому Розі постраждали п'ятеро людей. Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості», - зазначив чиновник.

Молдова спростувала фейк РФ про транзит біоматеріалів з України
Більше по темі

Молдова спростувала фейк РФ про транзит біоматеріалів з України

Уряд країни заявив, що суворо дотримується всіх міжнародних норм проти поширення біологічної зброї.

Він також повідомив, що серед потерпілих — 54-річна жінка: вона буде лікуватися вдома.

Своєю чергою, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Телеграмі, що внаслідок удару багато пошкоджених багатоквартирних будинків.

«Розгорнутий міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків. Адреса - Героїв Підпільників, 36а (СШ №17). Допомога будівельними матеріалами, плівка ОСБ, цвяхи та інше. Якщо потрібно - допомога у розселенні, медична та психологічна», — додав Вілкул.

Advertisement

Сьогодні у першій половині дня у Кривому Розі пролунав вибух, про що Вілкул повідомив одразу після події.  

Ракетний удар РФ по Україні 26 серпня - що варто знати

У понеділок, 26 серпня, російські безпілотники і ракети  пошкодили об'єкти енергомережі України у 15 регіонах.

Загинули щонайменше п’ятеро осіб, а влада була змушена вдатися до аварійних відключень світла.

Атака 26 серпня стала наймасовішою за весь час повномасштабної війни РФ проти України. Того дня. внаслідок повітряного бою збиті такі цілі:

Advertisement
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Кілька БпЛА були локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Удар по готелю у Краматорську - що відомо

24 серпня російські війська вдарили по готелю у Краматорську ракетою "Іскандер-М".

У Reuters підтвердили, що через російську атаку постраждали їхні журналісти. У готелі, куди поцілили росіяни, жили шість членів команди агенції, які висвітлювали війну в Україні. 

Серед потерпілих також була громадянка Польщі Моніка Андрушевська.  На момент удару журналістка проїжджала поруч із готелем. 

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Комісії з журналістської етики оприлюднила рекомендації щодо висвітлення подій на Курщині Росія
Комісії з журналістської етики оприлюднила рекомендації щодо висвітлення подій на Курщині
Київ Пост
2г тому
Росіяни примушують дітей на ТОТ Херсонщини писати листи військовим ЗС РФ Росія
Росіяни примушують дітей на ТОТ Херсонщини писати листи військовим ЗС РФ
Київ Пост
4г тому
Молдова спростувала фейк РФ про транзит біоматеріалів з України Росія
Молдова спростувала фейк РФ про транзит біоматеріалів з України
Київ Пост
4г тому
Росія готується до удару: на Керченському мосту встановили "Панцир-С1" Росія
Росія готується до удару: на Керченському мосту встановили "Панцир-С1"
Київ Пост
7г тому
Спонсорований контент
" Попередній Інтерпол оголосив у розшук ексгенерала СБУ, який був «правою рукою Баканова»
Далі » Тотальний дефіцит може буквально вбити авіацію РФ