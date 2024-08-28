Кількість постраждалих після чергового удару РФ по Кривому Рогу зросла до восьми осіб, повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вже 8 постраждалих у Кривому Розі. Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно», — повідомив він.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Раніше начальник Дніпропетровської ОВА у своєму у Телеграмі повідомляв, що внаслідок чергового удару РФ по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу постраждали п´ятеро осіб: чотири чоловіки та жінка.

Advertisement

«У Кривому Розі постраждали п'ятеро людей. Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості», - зазначив чиновник.

Більше по темі Молдова спростувала фейк РФ про транзит біоматеріалів з України Уряд країни заявив, що суворо дотримується всіх міжнародних норм проти поширення біологічної зброї.

Він також повідомив, що серед потерпілих — 54-річна жінка: вона буде лікуватися вдома.

Своєю чергою, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Телеграмі, що внаслідок удару багато пошкоджених багатоквартирних будинків.

«Розгорнутий міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків. Адреса - Героїв Підпільників, 36а (СШ №17). Допомога будівельними матеріалами, плівка ОСБ, цвяхи та інше. Якщо потрібно - допомога у розселенні, медична та психологічна», — додав Вілкул.

Advertisement

Сьогодні у першій половині дня у Кривому Розі пролунав вибух, про що Вілкул повідомив одразу після події.

Ракетний удар РФ по Україні 26 серпня - що варто знати

У понеділок, 26 серпня, російські безпілотники і ракети пошкодили об'єкти енергомережі України у 15 регіонах.

Загинули щонайменше п’ятеро осіб, а влада була змушена вдатися до аварійних відключень світла.

Атака 26 серпня стала наймасовішою за весь час повномасштабної війни РФ проти України. Того дня. внаслідок повітряного бою збиті такі цілі:

Advertisement

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Кілька БпЛА були локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Удар по готелю у Краматорську - що відомо

24 серпня російські війська вдарили по готелю у Краматорську ракетою "Іскандер-М".

У Reuters підтвердили, що через російську атаку постраждали їхні журналісти. У готелі, куди поцілили росіяни, жили шість членів команди агенції, які висвітлювали війну в Україні.

Серед потерпілих також була громадянка Польщі Моніка Андрушевська. На момент удару журналістка проїжджала поруч із готелем.