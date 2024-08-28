За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, йдеться у повідомленні ДБР.

Пресслужба відомства повідомляє, що 26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

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ДБР на сайті не вказує ім’я людини, яку буде тепер розшукувати Інтерпол, втім, на фото, яким супроводжується інформаційне повідомлення, чітко можна розпізнати колишнього генерала Наумова. На те, що це саме він, вказують і подробиці справи, оприлюдненні на сайті ДБР.

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Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

Більше по темі СБУ знешкодила наркосиндикат, який регулярно виробляв важкі психотропи Щомісяця зловмисники виготовляли від 60 до 100 кг психотропів на суму понад 20 млн гривень за цінами чорного ринку.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити з Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, в якому було 592 тис.євро, 120 тис. дол. США та два дорогоцінні камені, вказано у повідомленні ДБР.

Розслідування триває, додали у пресслужбі.

Андрій Наумов – що про нього відомо

Радіо Свобода нагадує: українське слідство заявляє, що все це майно та кошти (з якими його затримали у Сербії – ред.) були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування на посадах директора Державного підприємства «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль» та в Службі безпеки України.

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Як пише Hromadske, Андрій Наумов свого часу перебував на посаді голови управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Тоді його ще називали «правою рукою» колишнього голови СБУ Івана Баканова.

У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив його звання бригадного генерала та назвав «зрадником».

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Після затримання у Сербії за звинуваченням у відмиванні грошей на суді Наумов заперечував версію слідства та стверджував, що це його особисті гроші.

Україна просила Сербію про екстрадицію Наумова, але вищий суд у Ніші відхилив запит Києва про екстрадицію. Пізніше, у грудні 2023 року, Наумов вийшов на волю і перебуває в Сербії в очікуванні остаточного вироку.

Наумов наполягає на тому, що дискредитаційну кампанію проти нього в Україні організували заступник голови Офісу президента Олег Татаров та ексзаступник Андрій Смирнов.