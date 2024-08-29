В ранні години четверга, 29 серпня, Білорусь, ймовірно, вперше застосувала свою авіацію для збиття російського дрона-камікадзе, який залетів на територію РБ під час нічної російської атаки на Україну, повідомляє моніторинговий Телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Під час чергової атаки РФ на Україну один із дронів "Шахед" випадково залетів на територію Білорусі в Єльському районі. За даними моніторингу, винищувач ВПС Білорусі приблизно 20 хвилин намагався перехопити дрон. Близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області було чутно щонайменше два вибухи і видно яскравий спалах у небі.

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“Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ вдався до спроби знищити реальну військову ціль у небі – російський дрон-камікадзе типу Shahed”, – йдеться у дописі.

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Масований ракетний удар 29 серпня - що відомо

За інформацією Повітряних сил Збройних сил України, російська армія здійснила обстріл території України в ніч проти 29 серпня, використавши 74 ударні дрони «Шахед» і п'ять ракет різних типів. Атаки велися з території Курської та Білгородської областей, а також із Краснодарського краю.

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Цей масований авіаудар став третім за цей тиждень. Раніше, 26 та 27 серпня, Москва також обстрілювала українську цивільну інфраструктуру. Атака 26 серпня була наймасштабнішою за весь час війни. По території України було випущено 236 засобів повітряного нападу, з яких ППО знищила 102 ракети та 99 ударних дронів.

Як часто російські дрони залітають до Білорусі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що в липні цього року на територію Білорусі залетіли щонайменше 9 ударних дронів типу Shahed-131/136, які Росія регулярно використовує для атак на Україну. Один із них вибухнув, інший зник, а решта повернулися в український повітряний простір.

Наприклад, дрон, що залетів до Білорусі вночі 13 липня, пролетів понад 350 км аж до Вітебська, після чого зник. Що з ним сталося, невідомо.

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16 липня дрон пролетів понад 400 км над територією Білорусі та вибухнув, впавши в Жовтневому районі Гомельської області, приблизно за 55 кілометрів від міста Бобруйськ.