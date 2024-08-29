Військова операція, яку Україна розпочала на території Росії у відповідь на російську агресію, має стратегічне значення, оскільки руйнує наративи Путіна про цю війну. Водночас ЄС має розглянути питання щодо скасування обмежень на використання Україною західної зброї проти військових об’єктів у Росії, яка продовжує атакувати українську критичну інфраструктуру.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.

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«Україна продемонструвала багато стратегічної рішучості, розпочавши наступ на російській території. Ця операція в Курській області завдала удару по путінському наративу про цю війну. Це важлива стратегічна новина. Водночас Росія продовжує атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру», − заявив Жозеп Боррель.

Більше по темі Комісії з журналістської етики оприлюднила рекомендації щодо висвітлення подій на Курщині Поради стосуються статусу журналіста, вживання коректної термінології та висвітлення ситуації на контрольованих Україною територіях.

Він нагадав, що 26 серпня Росія здійснила повітряну атаку на українські міста з використанням понад 300 ракет і дронів, намагаючись уразити критичну енергетичну інфраструктуру. За словами Борреля, є очевидним, що Росія хоче повністю зруйнувати електричну систему України, щоб кинути її у темряву та холод взимку. Цілями російських загарбників стали також ключові лікарні та центри охорони здоров’я. Це може свідчити про те, що Росія готова бомбардувати будь-яку європейську країну до повної капітуляції.

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«У цьому зв’язку протиповітряні системи були критично важливими до літа і є набагато більш критичними сьогодні. Це буде перший пункт дуже напруженої зустрічі Ради міністрів закордонних справ. Ми також почуємо (від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби – ред.), чому ми маємо скасувати обмеження на використання зброї проти військових цілей у Росії, відповідно до міжнародного права. Протягом літа ми заявляли про підтримку такого рішення. Зброя, яку ми направляємо в Україну, має використовуватися на повну (потужність - ред.), і всі обмеження мають бути зняті, щоб дозволити Україні уражати місця, з яких Росія її бомбардує. Інакше така зброя є непотрібною», - заявив високий представник ЄС.

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Він навів дані статистики, за якими з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія запустила проти України більше 14 тисяч дронів і вже майже 10 тисяч ракет, більшість із яких були запущені з території РФ. Саме тому, за його словами, є зрозумілим, чому Україна просить саме про це – скасувати обмеження на використання західної зброї проти російських військових об’єктів.

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Бої в Курській області − що відомо

Головком Олександр Сирський під час форуму «Україна 2024. Незалежність» розповів про проміжні результати наступу ЗСУ в Курській області та вплив цих боїв на ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках на Донеччині

The Washington Post в одній зі своїх останніх публікацій стверджує, що з початку українського наступу в Курську область українці взяли у полон понад 240 російських військових у Курській області.

Наступ ЗСУ розпочався 6 серпня та триває досі. 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту України, як триває наступ українських військових у Курській області.

Кремль оголосив у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Відомо, що 19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області.

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Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

12 серпня, на тлі наступу ЗСУ в Курській області, президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам домогтися дозволу Заходу на використання далекобійної зброї для ударів по російській території.