Військова операція, яку Україна розпочала на території Росії у відповідь на російську агресію, має стратегічне значення, оскільки руйнує наративи Путіна про цю війну. Водночас ЄС має розглянути питання щодо скасування обмежень на використання Україною західної зброї проти військових об’єктів у Росії, яка продовжує атакувати українську критичну інфраструктуру.
Про це сьогодні у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.
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«Україна продемонструвала багато стратегічної рішучості, розпочавши наступ на російській території. Ця операція в Курській області завдала удару по путінському наративу про цю війну. Це важлива стратегічна новина. Водночас Росія продовжує атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру», − заявив Жозеп Боррель.
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Він нагадав, що 26 серпня Росія здійснила повітряну атаку на українські міста з використанням понад 300 ракет і дронів, намагаючись уразити критичну енергетичну інфраструктуру. За словами Борреля, є очевидним, що Росія хоче повністю зруйнувати електричну систему України, щоб кинути її у темряву та холод взимку. Цілями російських загарбників стали також ключові лікарні та центри охорони здоров’я. Це може свідчити про те, що Росія готова бомбардувати будь-яку європейську країну до повної капітуляції.
«У цьому зв’язку протиповітряні системи були критично важливими до літа і є набагато більш критичними сьогодні. Це буде перший пункт дуже напруженої зустрічі Ради міністрів закордонних справ. Ми також почуємо (від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби – ред.), чому ми маємо скасувати обмеження на використання зброї проти військових цілей у Росії, відповідно до міжнародного права. Протягом літа ми заявляли про підтримку такого рішення. Зброя, яку ми направляємо в Україну, має використовуватися на повну (потужність - ред.), і всі обмеження мають бути зняті, щоб дозволити Україні уражати місця, з яких Росія її бомбардує. Інакше така зброя є непотрібною», - заявив високий представник ЄС.
Він навів дані статистики, за якими з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія запустила проти України більше 14 тисяч дронів і вже майже 10 тисяч ракет, більшість із яких були запущені з території РФ. Саме тому, за його словами, є зрозумілим, чому Україна просить саме про це – скасувати обмеження на використання західної зброї проти російських військових об’єктів.
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