П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років.

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«У Нікополі загинула 42-річна жінка. росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії.

Російська армія вкотре здійснила артилерійський обстріл міста Нікополь, внаслідок чого загинула жінка, ще п’ятеро людей дістали поранення. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росія знову вдарила по Кривому Рогу - що відомо

Напередодні Росія завдала удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали вісім осіб.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв у Телеграмі, що внаслідок удару багато пошкоджених багатоквартирних будинків.

Ракетний удар РФ по Україні 26 серпня - що варто знати

У понеділок, 26 серпня, російські безпілотники і ракети пошкодили об'єкти енергомережі України у 15 регіонах.

Більше по темі СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Загинули щонайменше п’ятеро осіб, а влада була змушена вдатися до аварійних відключень світла.

Атака 26 серпня стала наймасовішою за весь час повномасштабної війни РФ проти України. Того дня. внаслідок повітряного бою збиті такі цілі:

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1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Кілька БпЛА були локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.