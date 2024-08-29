Російська армія вкотре здійснила артилерійський обстріл міста Нікополь, внаслідок чого загинула жінка, ще п’ятеро людей дістали поранення. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Нікополі загинула 42-річна жінка. росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії.

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П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років.

Пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін», − зазначив він.

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Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Загинули щонайменше п’ятеро осіб, а влада була змушена вдатися до аварійних відключень світла.

Атака 26 серпня стала наймасовішою за весь час повномасштабної війни РФ проти України. Того дня. внаслідок повітряного бою збиті такі цілі:

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  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Кілька БпЛА були локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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